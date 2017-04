Fenerbahče pometel s Panathinaikosom; naprej tudi CSKA

Jaka Blažič dosegel 10 točk

25. april 2017 ob 22:00

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji Fenerbahčeja so se kot prvi uvrstili na zaključni turnir Evrolige, potem ko so z gladkih 3:0 v zmagah izločili Panathinaikos.

Izid je bil nazadnje izenačen pri 26:26 v 16. minuti, nato pa so varovanci Željka Obradovića prevzeli pobudo in si do polčasa priigrali prednost sedmih točk (37:30).

Fenerbahče nadigral goste

Fenerbahče v drugem polčasu z odlično kolektivno predstavo gostom ni dopustil nobene možnosti. Kar šest igralcev je doseglo dvomestno število točk. Domači so pred zadnjo četrtino vodili s +10 (52:42). Vse upe gostov so razblinili na začetku zadnjega dela, ko so v treh minutah ušli na 63:44. Bobby Dixon je bil s 13 točkami najučinkovitejši pri domačih.

CSKA odbil napad Baskonie

V drugi tekmi večera je moskovski CSKA, branilec naslova, v gosteh z 90:88 premagal Baskonio in se prav tako z izidom 3:0 uvrstil na zaključni turnir, ki bo v Carigradu. Moskovčani so v zadnji četrtini po 72:72 povedli s 86:77 in kazalo je, da je odpor domačih zlomljen. A Baski so se ne krilih Shana Larkina, ki je 41 sekund pred koncem zadel trojko, približali na 84:87. Pet sekund pred sireno je imela Baskonia pri izidu 90:88 napad za zmago oziroma izenačenje, a je Kyle Hines pod košem blokiral Adama Hango. Cory Higgins je bil z 21 točkami prvi strelec tekme. Jaka Blažič je za Baskonio dosegel deset točk.

EVROLIGA (M)



ČETRTFINALE, tretje tekme

FENERBAHČE - Panathinaikos 3:0

79:61 (18:17, 19:13, 15:12, 27:19)

Dixon 13, Nunnally 12, Bogdanović, Datome, Kalinić in Udoh 10; Rivers 16, Singleton 12.

Baskonia - CSKA MOSKVA 0:3

Šengelija 19, Budinger 15, Blažič 10 (4/6) v 12 minutah; Higgins 21, De Colo 15, Teodosić 13, Jackson 10.

Sreda ob 18.30:

EFES PILSEN - OLYMPIACOS 1:1



Ob 20.15:

DARÜŠAFAKA - REAL MADRID 1:1



V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrajo na 3 zmage.

Zaključni turnir bo med 19. in 21. majem v Carigradu.

A. V.