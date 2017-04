Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sašu Filipovskemu s svojimi varovanci ni uspelo osvojiti lovorike. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filipovski, Vidmar in Murić brez Fibine lovorike

Tesno tekmo s trojko odločil White

30. april 2017 ob 22:42

Tenerife - MMC RTV SLO/STA

Iberostar Tenerife je na sklepnem turnirju v domači dvorani postal prvi zmagovalec Fibine Lige prvakov. Košarkarji turškega Banvita trenerja Saša Filipovskega so v finalu klonili s 63:59.

V turški zasedbi sta tudi dva slovenska igralca. Gašper Vidmar je v 21 minutah zbral dve točki in pet skokov, Edo Murić pa je v 13 minutah ob enem skoku ostal brez točke.

Tekma je bila zelo izenačena. Po prvem polčasu so košarkarji s Kanarskih otokov vodili s 34:31, pred zadnjo četrtino pa z 51:46. Banvitu se je uspelo približati na točko razlike dve minuti pred koncem (58:57), vendar je nato dosegel le še točko. Ključna je bila trojka Davina Whita za vodstvo Tenerifa s 63:57 dobro minuto pred koncem.

Košarkarji Monaca so na tekmi za tretje mesto premagali Reyer iz Benetk z 91:77.



Finale:

IBEROSTAR TENERIFE - BANVIT

63:59 (16:12, 18:19, 17:15, 12:13)

Grigonis 18, White 14, San Miguel 9; Theodore 17, Kulig in Orelik (13 skokov) po 13 ... Vidmar 2 (1/5 za dve) in 5 skokov v 21 minutah, Murić brez točk (0/4 za dve) in 1 skok v 13 minutah.

Za tretje mesto:

MONACO - REYER VENEZIA

91:77 (26:21, 21:12, 26:22, 18:22)

Polfinale:

BANVIT - Monaco

83:74 (14:23, 23:22, 18:8, 28:21)

IBEROSTAR TENERIFE - Reyer Venezia

67:58 (16:21, 24:13, 16:8, 11:16)

M. R.