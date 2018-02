Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Tekmovanje deskark prostega sloga so organizatorji kljub močnemu vetru izvedli. Foto: Reuters Dodaj v

FIS se "brani": Deskark ni nihče prisilil v tekmo

Avstrijski trener Galler: Tekmovališče ni bilo v redu

13. februar 2018 ob 13:51

Pjeongčang - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je zavrnila kritike na račun izvedbe ponedeljkove tekme deskark prostega sloga, ki je po mnenju mnogih zaradi premočnega vetra ne bi smeli izvesti.

V nedeljo so organizatorji zaradi močnega vetra odpovedali kvalifikacije, finale dan pozneje pa so kljub podobno nevarnim razmeram izvedli in pri tem pripomnili, da v nasprotnem primeru finala sploh ne bi bilo.

V obeh zadnjih vožnjah so tekmovalke padale ena za drugo, po koncu tekme pa so se nekatere v pogovoru z novinarji in na družbenih omrežjih glasno pritoževale nad razmerami na progi.



Pri 41 padcih od 50 voženj nekaj ni v redu

Po besedah glavnega trenerja avstrijskih deskark Christiana Gallerja je bila odločitev za izvedbo finala popolnoma neodgovorna. "Tu ni nobenega izgovora. Pri 41 naštetih padcih od 50 voženj nekaj ni v redu. Ali so športnice, oprostite, zmedene, ali pa nekaj ni v redu s tekmovališčem. Mislim, da gre za drugo," je dejal.

FIS: Nobene nismo prisilili, da tekmuje

Tiskovna predstavnica FIS-a Jenny Wiedeke je na današnji novinarski konferenci v Pjongčangu potrdila, da so bile razmere za tekmovalke res težke, vendar pa so testne vožnje pokazale, da so obvladljive. O pritožbah deskark pa je dejala. "Vsaka je imela dve priložnosti, da izvede svoj nastop. Nobene nismo prisili, da gre na progo in tekmuje," je dodala. Uradno se je sicer pri FIS-u pritožila le ena zveza. Katera zveza je to bila, ni razkrila.

V nasprotju s smučarskimi skoki, kjer je natančno določeno, pri kakšni hitrosti vetra je še dovoljeno izvesti tekmo, pa pri tekmovanjih deskarjev v snežnem parku kot tudi pri alpskih disciplinah o tem, ali je mogoče izvesti tekmo, odločajo strokovnjaki. Wiedekejeva je dejala: "Ti strokovnjaki pri tem uporabljajo svoje bogate izkušnje."

Na prizoriščih olimpijskih iger je tudi v torek vetrovno, za sredo pa vremenoslovci napovedujejo hitrosti vetra do 90 kilometrov na uro.

A. V.