FIS potisnil deskarje v veliko tveganje

Športna zgodba Uroša Volka

13. februar 2018 ob 10:51

Pjongčang - MMC RTV SLO

Mnogi slovenski ali pa bolje rečeno srednjeevropski ljubitelji zimskih radosti bi bili močno presenečeni, ko bi ugotovili, da deskanje prostega sloga prekaša alpsko smučanje, skoke, teke, biatlon, predvsem po številčnosti medijev velikokrat pa tudi gledalcev na teh igrah.

Mladih še ne zanimajo epske bitke z vetrom in mrazom na več kilometrskih razdaljah, sploh pa tam pri teh nam bolj domačih športih, Azijcev, izjema so le skoki z Japonci, ni v ospredju. Mladi bi vse radi hitro in takoj. Deskanje jim to omogoča. Ko so v Naganu v olimpijski program sprejeli družino športnikov, ki jim je malo mar za nacionalne simbole na svojih na videz nekaj deset številk prevelikih oblačilih, so se tradicionalisti križali. Po 20 letih pa bi lahko za deskanje prostega sloga rekli, da je eden od tistih športov, ki na najpomembnejših trgih v ZDA in na Kitajskem drži mlade bližje olimpijskemu dogajanju. Mok in njegove korporacije se tega zavedajo.

Kljub večinoma povsem otroških obrazih, ki so v olimpijski nastop vložili bistveno manjše število ur trdih treningov kot v katerem drugem športu, pa deskarji vseeno so vrhunski športniki. Ob močnem vetru, ki je včeraj še enkrat preprečil alpski program, so jih na mednarodni smučarski zvezi, ki vodi tekmovanja na snegu, neupravičeno porinili v veliko tveganje. Finale deklet v snežnem parku je bil namesto praznik domiselnih akrobatsko dovršenih trikov, parada padcev, ki bi se lahko tudi bolj grozno končali. Mladostnikov in mlaostnic, ki izvabljajo vriske Korejk in Korejcev, takšne kot so jih včasih the Beatles, ko se povsem zakriti za velikimi smučarskimi očali in pred mrazom zaščitno masko sprehodijo mimo, ni nihče nič vprašal, pomembno je bilo da si FiS tisti dan zagotovi vsaj eno od načrtovanih tekem na malih zaslonih širom sveta.

V žlebu izstopata dve imeni. Američanka Chloe Kim, ki je pri 17-ih tudi že štirikratna zmagovalka X-iger in edina punca, ki so jo kdajkoli na tekmah sodniki nagradili s čisto 100-ico ter zdaj že 31 letni Shaun White, ki lovi tretje olimpijsko zlato v žlebu s fanti, ki bi jim bil lahko že oče. Da boste razumeli razsežnost njunih karier, White ima pokrovitelja od svojega sedmega leta starosti in je po ocenah Forbesa v svojih najuspešnejših letih služil celo okrog 10 milijonov dolarjev letno prek sponzorjev, za Kimovo pa so prepričani, da bi zlato osvojila tudi pred štirimi leti v Sočiju, če ne bi obstajala starostna omejitev. Tu je še posebej priljubljena, saj je prva generacija izseljencev iz Južne Koreje in večji del njene družine še vedno živi na tem polotoku. Danes je postala najmlajša ameriška olimpijska zmagovalka na zimskih igrah, pred dvema dnevoma pa je v snežnem parku moški ameriški starostni rekord premaknil Redmond Gerard, Kimova pa je po mladostio za nameček zdaj rekorderka tudi med vsemi športnicami na snegu v zgodovini olimpijskih iger.

Uroš Volk, Val 202