Jakov Fak v skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda 3. mesto. Foto: EPA

Tisti zgrešeni strel je bil na žalost napaka, potem pa sem se nekako zbral do konca in s tekme izvlekel maksimum. Tekaško nisem bil dovolj močan, da bi pridobil vsaj eno mesto. Danes je bil boj za preživetje od začetka do konca. A preživel sem in gremo naprej. Jakov Fak

Najboljši trije biatlonci na 20-kilometrski preizkušnji v Ruhpoldingu. Foto: EPA

Fourcade suvereno do zmage v Ruhpoldingu; Fak 14.

Nastopajo štirje Slovenci

10. januar 2018 ob 14:20,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 16:34

Ruhpolding - MMC RTV SLO

Biatlonska karavana se je iz Oberhofa preselila v Ruhpolding, kjer je Francoz Martin Fourcade dobil posamično preizkušnjo na 20 kilometrov.

Fourcade enkrat sicer ni pokril tarče, a je bil v teku daleč najhitrejši. To potrjuje tudi prednost pred drugouvrščenim Čehom Ondrejem Moravcom, ki je brez zgrešenega strela zaostal za dobro minuto (+1:01,0). Tretji je bil Norvežan Johannes Thinges Boe (+1:06,3), ki je, tako kot zmagovalec, zgrešil enkrat.

Tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je zgrešil enkrat, a je bil v teku precej počasnejši, na koncu je bil zaostanek treh minut, 11 sekund in štirih desetink dovolj za 14. mesto. Odlično je svoj nastop opravil tudi Miha Dovžan, ki je bil na koncu 17., s tem je dosegel tudi uspeh kariere. Pokril je vse tarče, za Fourcadom pa je zaostal za tri minute, 24 sekund in tri desetinke.

Dovžan ni še čisto dojel rezultata

"Za zdaj še nisem čisto dojel rezultata. Moram še dojeti, da mi je uspel tak rezultat in da mi je na tekmi svetovnega pokala prvič uspelo zadeti štiri ničle. Potrebujem še malo časa, da to dojamem. Po zadetem dvajsetem strelu je bil občutek odličen. Na zadnjem streljanju so se mi sicer noge kar malce tresle od treme, saj sem vedel, da imam priložnost, da zadenem vseh 20 strelov. Na koncu se je dobro izšlo, boril sem se, zbral sem se in uspelo mi je," je povedal Dovžan.

Mitja Drinovec je z dvema zgrešenima streloma 51. (+5:03,6), boljšo uvrstitev je zapravil na zadnjem strelskem postanku, ko je zgrešil oba strela. Lenart Oblak je bil 86. (+7:23,4), zgrešil je enkrat.

V četrtek bo v Ruhpoldingu ženska posamična preizkušnja na 15 km. V petek in soboto sta na sporedu štafeti, v nedeljo pa tekmi s skupinskim štartom. Zadnja postaja pred olimpijskimi igrami bo prihodnji konec tedna Anterselva.

Biatlon, Ruhpolding

Posamično (M), 20 km: 1. M. FOURCADE FRA 44:27,9 (1) 2. O. MORAVEC ČEŠ +1:01,0 (0) 3. J.-T. BOE NOR 1:06,3 (1) 4. R. REES NEM 1:19,1 (0) 5. M. KRČMAR ČEŠ 1:36,6 (0) ... 14. J. FAK SLO 3:11,4 (1) 17. M. DOVŽAN SLO 3:24,3 (0) 51. M. DRINOVEC SLO 5:03,6 (2) 86. L. OBLAK SLO 7:23,4 (1) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (11/26): 1. M. FOURCADE FRA 612 2. J.-T. BOE NOR 562 3. J. FAK SLO 399 4. L. HOFER ITA 319 5. A. ŠIPULIN RUS 311 ... 46. K. BAUER SLO 61 63. M. DOVŽAN SLO 25

VIDEO Dovžan prijetno presenetil s 17. mestom

R. K., M. L.