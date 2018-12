Francija in Rusija v boj za prvi evropski naslov

Bron pripadel Nizozemkam

16. december 2018 ob 15:44

Pariz - MMC RTV SLO

V finalu evropskega rokometnega prvenstva za ženske se bosta ob 17.30 v Parizu pomerila Francija in Rusija. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Rusinje in Francozinje bodo naskakovale prvo zmago na evropskih prvenstvih. Izbranke ruskega selektorja Jevgenija Trefilova so bile najbližje končni zmagi na Švedskem 2006, ko so v finalu izgubile proti Norvežankam, Francozinje, ki so slavile na lanskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji, bodo prvič nastopile v velikem finalu. Pred tem so na zaključnih turnirjih na Danskem 2002 ter na Švedskem 2006 in 2016 osvojile odličja bronastega leska.

Rusinje in Francozinje so se že pomerile na letošnjem evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Nancyju so gostiteljice klonile s 23:26.

V boju za bron je Nizozemska s 24:20 premagala Romunijo.

Finale, danes ob 17.30:

FRANCIJA - RUSIJA



Za 3. mesto:

NIZOZEMSKA - ROMUNIJA

24:20 (15:8)



Polfinale:

RUSIJA - Romunija

28:22 (16:15)

FRANCIJA - Nizozemska

27:21 (12:11)



Za 5. mesto:

NORVEŠKA - Švedska

38:29 (22:14)

