Frooma nestrpni voznik namenoma zrinil s ceste

Britanec je k sreči ni huje skupil

9. maj 2017 ob 11:16

London - MMC RTV SLO

Trikratni zmagovalec Dirke po Franciji Christopher Froome je doživel nesrečo, v kateri pa je k sreči ni huje skupil. Britanec je razkril, da je za vse skupaj kriv nestrpni voznik.

Ta naj bi v vozilu obstal za 31-letnim kolesarjem. Ko mu je prekipelo, ker mu ga ni uspelo prehiteti, ga je zbil s ceste in vožnjo nadaljeval. "Pravkar me je na cesti zbil nestrpni voznik, ki me je s ceste izrinil na pločnik. K sreči sem v redu. Kolo je popolnoma razbito. Voznik je vožnjo nadaljeval," je na Twitterju zapisal Froome.

Nesreča se je zgodila med jutranjim treningom v južnem delu Francije. Letos aprila je v prometni nesreči med kolesarskim treningom, ko je prišlo do trka s kombijem, umrl italijanski kolesar Michele Scarponi, zmagovalec Gira leta 2011.

Froome sicer letos namerava še četrtič in tretjič zapored dobiti Dirko po Franciji, ki je na sporedu med 1. in 23. julijem.

