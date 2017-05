Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry je bil s 30 točkami najboljši strelec četrte in zadnje tekme polfinalne serije med Utahom in Golden Stateom. Foto: Reuters Igramo dobro v napadu in v obrambi. Danes se nam je ponudila priložnost, da serijo zaključimo, in to smo tudi storili. Morali smo se pošteno potruditi, a na koncu nam je uspelo in že se veselimo naslednjega kroga končnice. Stephen Curry Navijači Utaha upajo, da bo Gordon Hayward ostal v Salt Lake Cityju. Foto: Reuters Draymond Green je dosegel trojni dvojček. V 35 minutah na parketu je z metom iz igre 5/11 (prosti meti 4/4) zbral 17 točk, 10 skokov, podelil je še 11 podaj, dvakrat je ukradel žogo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State pometel Utah na počitnice

30 točk Curryja, trojni dvojček Greena

9. maj 2017 ob 08:22

Salt Lake City - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Statea so brez večjih težav dobili še četrto tekmo konferenčnega polfinala Zahoda v Ligi NBA (95:121) in se uvrstili v finale, kjer čakajo na zmagovalca serije San Antonio - Houston.

Dvomov o zmagovalcu tako rekoč ni bilo. Utah nikakor ni mogel parirati z aktualnimi podprvaki lige, gostitelji so imeli v tej seriji sicer tudi nekaj smole. Rudy Gobert je igral nekoliko poškodovan, prvi organizator igre George Hill pa je izpustil zadnje tri tekme.

Vse težave so privedle tudi do tega, da je Utah v seriji z Golden Stateom tekme izgubljal v povprečju za 15 točk. V noči s ponedeljka na torek celo za 26. Na prvi nastop v konferenčnem polfinalu po sezoni 2006/07, ko so z 1:4 klonili pred San Antoniem, bodo morali košarkarji Utaha počakati še vsaj eno sezono.

Utah hitro prepustil pobudo gostom

Varovanci Quina Snyderja so že v uvodnih dveh minutah dvakrat izgubili žogo in dali pobudo gostom, ki jih ob odsotnosti Steva Kerra začasno vodi Mike Brown. Warriorsi so hitro povedli za devet točk (3:12), prednost se je v prvi četrtini le še večala, najvišja je znašala +24, ko je za 15:39 zadel JaVale McGee. V drugi četrtini je gostiteljem uspel delni izid 12:0, s čimer so konkretno zarezali v prednost nasprotnika, na odmor so odšli z zaostankom osmih točk (52:60). V tretji četrtini sta bili ekipi precej izenačeni, Golden State je uspešno zadrževal nasprotnika na varni razdalji, ta se je uspel približati le na šest točk zaostanka (62:68). V zaključku tretje četrtine sta Andre Iguodala in Stephen Curry poskrbela za delni izid 7:0 in za prednost 14 točk (79:93), po kateri se Utah ni več pobral.

Zadnja četrtina je bila zgolj še formalnost. Warriorsi so se na trenutke kot mačka z mišjo poigravali z gostitelji, ki so se že sprijaznili z izpadom iz končnice. Najvišja prednost je znašala 26 točk. Najboljši strelec tekme je bil Curry s 30 točkami, Draymond Green je dosegel trojni dvojček (17 točk, 11 podaj in 10 skokov). Pri gostiteljih je bil najbolj razpoložen Gordon Hayward (25 točk). Domači navijači so ob zaključku tekme skandirali njegovo ime, saj si želijo, da bo ostal član ekipe tudi v prihodnjih sezonah. 27-letni krilni igralec lahko namreč poleti postane prost igralec.

Curry: Veselimo se naslednjega kroga

"Igramo dobro v napadu in v obrambi. Danes se nam je ponudila priložnost, da serijo zaključimo, in to smo tudi storili. Morali smo se pošteno potruditi, a na koncu nam je uspelo in že se veselimo naslednjega kroga končnice," je po tekmi dejal Curry, ki je iz igre metal 9/15, zadel je štiri od desetih poskusov za tri točke, s črte prostih metov je bil stoodstoten (8/8).

Liga NBA, končnica, Zahod, polfinale

Utah (5) - GOLDEN STATE (1) 95:121

95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28)

Hayward 25, Mack 18, Exum 15, Gobert 12 in 13 skokov, Ingles 7, Favors in Johnson po 6, Neto 4, Hood 2; Curry 30, Thompson 21, Durant 18, Green 17 (10 skokov in 11 podaj), McGee 12, Clark 8, Iguodala 7, Livingston 6, Pachulia 2.

Torek:

SAN ANTONIO (2) - HOUSTON (3) 2:2

Vzhod, polfinale

Sreda:

BOSTON (1) - WASHINGTON (4) 2:2

Toronto (3) - CLEVELAND (2) 102:109 0:4

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak