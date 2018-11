Goleada na Camp Nouu – Betis šokiral Barcelono

Messi se je vrnil po poškodbi

11. november 2018 ob 17:04,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 23:16

Barcelona - MMC RTV SLO

Betis je v 12. krogu španskega prvenstva šokiral Barcelono, ki jo je na Camp Nouu premagal s 3:4. Tudi na tekmi Celta Vigo – Real Madrid so padali goli, z 2:4 pa je slavil kraljevi klub.

To je prvi poraz Barcelone na domači zelenici po dveh letih (10. septembra 2016 jih je Alaves premagal z 1:2). Betis pa je dosegel prvo zmago nad Barcelono po 20 letih.

Na Camp Nouu je padlo kar sedem golov, Barceloni pa je zmanjkalo časa, da bi dosegla svoj četrti gol, s katerim bi iztržila remi.

Betis, ki je v spodnjem delu prvenstvene lestvice, je zasluženo dosegel zmago nad katalonskim velikanom, in to prvo po 20 letih. Po prvem polčasu je vodil z 0:2 – pri prvem golu je Carvalho poslal dolgo podajo Firpu Juniorju, ta je uspešno preigral obrambo Barcelone in streljal v levi spodnji kot, drugi gol pa so dosegli prav tako iz protinapada, izkoristili so razglašeno obrambo Barcelone, v kazenskem prostoru so si brez težav izmenjali nekaj podaj, na koncu pa je uigrano akcijo z golom končal Joaquin. Nogometaši Barcelone pa so z enim najslabših polčasov s sklonjenimi glavami zapustili nogometno zelenico.

Odmor jim je dobro del, saj so zaigrali bolje v drugem polčasu, nizali so priložnosti, zaostanek pa so zmanjšali z bele točke, v 67. minuti je gol rutinirano dosegel Lionel Messi (1:2).

A Betis je le štiri minute pozneje povišal prednost, obramba Barcelone je spet zaspala, Giovani Lo Celso je močno streljal, ter Stegen se je žoge sicer dotaknil, a mu je ni uspelo zadržati (1:3). Arturo Vidal je spet vlil nekaj upanja navijačem v 80. minuti – Munir El Haddadi bi lahko sam streljal od blizu, a se je odločil za podajo Vidalu, ki je brez težav zabil. Že minuto pozneje pa je sledila nova slaba novica za Barco, saj je zaradi drugega rumenega kartona ostala brez Ivana Rakitića, kar jim je dodatno otežilo nalogo. Kazen je sledila že v 83. minuti, ko je Junior z leve strani podal Sergiu Canalesu pred vrata, ta je streljal v desni spodnji kot (2:4). Barcelona je v končnici lovila zaostanek, najprej je z glavo poskusil Gerard Pique, a žoga je šla prek vrat. Učinkovitejši je bil Messi v 92. minuti, zlahka je zadel v desni spodnji kot za končnih 3:4.

Evrogol rezervista Ceballosa

Tudi na zadnji tekmi 12. kroga so navijači videli veliko golov, Real Madrid je v gosteh s 4:2 premagal Celto Vigo.

V prvem polčasu je padel le en gol, v 23. minuti je Luka Modrić poslal globinsko podajo Karimu Benzemaju pred nasprotna vrata, Francoz pa je zadel brez težav (0:1). V 56. minuti je Realu do povišanja vodstva pomagal Gustavo Daniel Cabral – vratar je najprej ubranil poskus Reala, a se je žoga odbila od Cabrala v mrežo Celte. Pet minut pozneje je Hugo Mallo z mojstrskim diagonalnim strelom razveselil domače navijače (1:2). 20 minut sta mreži ostali nedotaknjeni, nato pa so padli še trije goli. Najprej je za Real z bele točke zadel Sergio Ramos (1:3), v 91. minuti je z močnim strelom z vrha kazenskega prostora žogo v desni zgornji kot zalučal rezervist Daniel Ceballos, v izdihljajih tekme pa je poraz omilil Brais Mendez, ko je streljal nizko z roba kazenskega prostora in zadel.

12. krog:

BARCELONA - BETIS 3:4 (0:2)

Messi 67./11-m, 94., Vidal 80.,; Junior 20., Joaquin 34., Lo Celso 71., Canales 83.

RK: Rakitić 81./Barcelona

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitić, Busquets (69./Alena), Arthur (46./Vidal), Messi, Suarez, Malcom (57./Munir).



Betis: Pau Lopez, Mandi, Bartra, Sidnei, Tello, Guardado, William Carvalho, Junior, Lo Celso (87./Inui), Loren (76./Sergio Loren), Joaquin (62./Canales).

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz

ALAVES - HUESCA 2:1 (1:1)

Jony 41., Sobrino 68.; Gomez 35.

RAYO VALLECANO - VILLARREAL 2:2 (1:1)

De Tomas 45., A. Garcia 66.; Chukwueze 33., Sansone 80.

RK: Alvaro 92./Villarreal

SEVILLA - ESPANYOL 2:1 (0:1)

Mercado 70., Ben Yedder 89.; Iglesias 38.

CELTA VIGO - REAL MADRID 2:4 (0:1)

Mallo 61., Mendedz 94.; Benzema 23., Cabral 56./ag, Ramos 83./11-m, Ceballos 91.

RK: Cabral 87./Celta Vigo

Celta Vigo: Alvarez, Junca, Roncaglia, Cabral, Mallo, Boufal (63./Hjulsager), Beltran (63./Mor), Yokuslu, Mendez, Gomez, Aspas.

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Nacho (71./Asensio), Ramos, Reguilon (45./Sanchez), Kroos, Casemiro (19./Ceballos), Modrić, Lucas, Benzema, Bale.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco.

Odigrano v soboto:

LEVANTE - REAL SOCIEDAD 1:3 (1:0)

Chema 4.; Hernandez 73., Juanmi 77., Oyarzabal 83.



VALLADOLID - EIBAR 0:0

RK: Arbilla 73./Eibar



GETAFE - VALENCIA 0:1 (0:0)

Parejo 81./11-m.



ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO 3:2 (0:1)

Thomas 61., Rodrigo 80., Godin 91.; Williams 36., 64.

Oblak (Atletico Madrid) je branil vso tekmo.



GIRONA - LEGANES 0:0

Lestvica: BARCELONA 12 7 3 2 34:18 24 SEVILLA 12 7 2 3 24:14 23 ATLETICO MADRID 12 6 5 1 16:8 23 ALAVES 12 7 2 3 17:12 23 ESPANYOL 12 6 3 3 16:10 21 REAL MADRID 12 6 2 4 20:16 20 REAL VALLADOLID 12 4 5 3 9:9 17 LEVANTE 12 5 2 5 18:19 17 GIRONA 12 4 5 3 13:14 17 REAL SOCIEDAD 12 4 4 4 15:14 16 GETAFE 12 4 4 4 11:10 16 REAL BETIS 12 4 4 4 12:15 16 EIBAR 12 4 3 5 12:18 15 CELTA VIGO 12 3 5 4 22:20 14 VALENCIA 12 2 8 2 8:9 14 VILLARREAL 12 2 5 5 11:13 11 ATHLETIC BILBAO 12 1 7 4 13:19 10 LEGANES 12 2 4 6 9:16 10 RAYO VALLECANO 12 1 4 7 14:25 7 HUESCA 12 1 3 8 10:25 6

D. S.