Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 16 glasov Ocenite to novico! Jon Gorenc Stanković je na debiju v Premier ligi zadel, a njegovo moštvo je doživelo visok poraz. Foto: Reuters Takole je Goren Stanković premagal Edersona. Foto: Reuters Sergio Agüero je bil s tremi zadetki neustavljiv. Foto: Reuters Takole je Pascal Gross z nekaj sreče zadel z bele točke in prednost tedaj povišal na 3:1. Foto: Reuters Sorodne novice Alonso odločil sijajen londonski derbi – topničarji še brez točke Dodaj v

Gorenc Stanković ob debiju v Premier ligi zatresel mrežo Cityja

Brighton presenetil Manchester United

19. avgust 2018 ob 16:55,

zadnji poseg: 19. avgust 2018 ob 17:05

Manchester - MMC RTV SLO

Manchester City je v 2. krogu Premier lige s kar 6:1 odpravil Huddersfield, za katerega je edini zadetek dosegel slovenski nogometaš Jon Gorenc Stanković.

22-letni branilec je debitiral v angleškem prvenstvu in tako postal šesti Slovenec, ki je zaigral v tem tekmovanju, hkrati pa drugi, ki se je vpisal med strelce. To je uspelo še Robertu Korenu, ki se je zadnjič gola v Premier ligi veselil decembra 2013. Gorenc Stanković se je uspešno vrnil po dolgotrajnem okrevanju zaradi poškodbe. Manjkal je skoraj leto in pol, saj je zadnji ligaški obračun odigral februarja lani.

Angleški prvaki pa so vseeno napolnili Huddersfieldovo mrežo. Povedli so v 25. minuti, ko je vratar Ederson poslal imenitno žogo pred nasprotnikov kazenski prostor, kjer jo je Sergio Agüero ob Christopherju Schindlerju s prefinjenim udarcem poslal prek Bena Hamerja. Šest minut kasneje je na 2:0 po akciji z Benjaminom Mendyjem povišal Gabriel Jesus, ki je, obdan s štirimi nasprotnimi nogometaši, sprožil z roba kazenskega prostora. Štiri minute kasneje je Mendy z leve poslal predložek pred vrata. Hamer je nespretno posredoval in izpustil žogo, ki jo je za njegov hrbet znova pospravil Agüero.

Tik pred odmorom je izid znižal Gorenc Stanković. Iz avta je žogo v kazenski prostor vrgel Philip Billing, Steve Mounie jo je z glavo podaljšal pred vrata, kjer se je najbolje znašel slovenski branilec in jo pred Johnom Stonesom pospravil v mrežo. To je bil edini strel Huddersfielda na domača vrata. Tudi v drugem delu se je gostujoča mreža trikrat zatresla. Tri minute po začetku drugega dela je mojstrsko s prostega strela zadel David Svila, ki je žogo pospravil pod stičišče vratnice in prečke. V 75. minuti je tretjič zadel Agüero, znova je z leve strani predložek poslal Mendy. Končni izid je postavil Terence Kongolo, ki je po akciji Leroya Saneja nesrečno zatresel svojo mrežo.

Rdeči vragi presenetljivo klonili pred Brightonom

Brigton je vknjižil prvo zmago, potem ko je na domači zelenici s 3:2 odpravil Manchester United. Predvsem v prvem polčasu je bila izjemno slaba gostujoča obramba, ki si je privoščila kar nekaj napak in trikrat klonila. Prvič so gostje nerazpoloženo obrambo rdečih vragov kaznovali v 25. minuti, ko je z desne strani žogo pred vrata podal Solly March, iznajdljivo je ob Victor Lindelöfu Glenn Murray postavil nogo in zletela je mimo Davida de Gee v mrežo. Slabi dve minuti kasneje se je mreža vrste Joseja Mourinha znova zatresla. Iz kota je podal Pascal Gross. Slabo je izbil Paul Pogba in žoga je znova prišla do Grossa, ki je podal pred v sredino kazenskega prostora. Anthony Knockaert jo je prepustil Shanu Duffyju, ki je ob anemični obrambi Uniteda povišal na 2:0.

34. minuta je tekla, ko je Manchester izenačil. Po kotu, ki ga je izvedel Ashley Young, je do strela z roba kazenskega prostora prišel Luke Shaw, a je bil njegov poskus blokiran, toda žoga je vseeno zletel proti vratom, kjer jo je Romelu Lukaku z glavo pospravil v mrežo. Tik pred koncem polčasa je zamudil Eric Bailly in z drsečim startom v kazenskem prostoru podrl Grossa, ki je tudi postavil žogo na belo točko. Zadel je de Geo v nogo, a se je srečno žoga odbila v mrežo. Končni izid je v 95. minuti z uspešno izvedeno enajstmetrovko postavil Pogba, potem ko je Duffy v kazenskem prostoru nepravilno oviral Marouana Fellainija.

2. krog:

MANCHESTER CITY - HUDDERSFIELD 6:1 (3:1)

Agüero 25., 35., 76., Gabriel Jesus 31. David Silva 48., Kongolo 85./ag; Gorenc Stanković 43.

Gorenc Stanković (Huddersfield) je igral vso tekmo.

BURNLEY - WATFORD 1:3 (1:1)

Tarkowski 6.; Gray 3., Deeney 48., Hughes 51.

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED 3:2 (3:1)

Murray 25., Duffy 27., Gross 44./11-m; Lukaku 34., Pogba 95./11-m

Ponedeljek ob 21.00:

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL

Odigrano v soboto:

CARDIFF - NEWCASTLE 0:0

RK: Hayden 66./Newcastle

Etheridge (Cardiff) je v 96. minuti ubranil 11-m Kenedyju.

EVERTON - SOUTHAMPTON 2:1 (2:0)

Walcott 15., Richarlison 31.; Ings 54.

LEICESTER - WOLVERHAMPTON 2:0 (2:0)

Doherty 29./ag, Maddison 45.

RK: Vardy 66./Leicester

TOTTENHAM - FULHAM 3:1 (1:0)

Lucas Moura 43., Trippier 74., Kane 77.; Mitrović 52.

WEST HAM - BOURNEMOUTH 1:2 (1:0)

Arnautović 33./11-m; Wilson 60., Cook 66.

CHELSEA - ARSENAL 3:2 (2:2)

Pedro 9., Morata 20., Alonso 81.; Mhitarjan 37., Iwobi 41.

Lestvica: MANCHESTER CITY 2 2 0 0 8:1 6 CHELSEA 2 2 0 0 6:2 6 WATFORD 2 2 0 0 5:1 6 TOTTENHAM 2 2 0 0 5:2 6 BOURNEMOUTH 2 2 0 0 4:1 6 EVERTON 2 1 1 0 4:3 4 LIVERPOOL 1 1 0 0 4:0 3 CRYSTAL PALACE 1 1 0 0 2:0 3 LEICESTER 2 1 0 1 3:2 3 MANCHESTER UTD. 2 1 0 1 4:4 3 BRIGHTON 2 1 0 1 3:4 3 NEWCASTLE 2 0 1 1 1:2 1 SOUTHAMPTON 2 0 1 1 1:2 1 WOLVERHAMPTON WA 2 0 1 1 2:4 1 BURNLEY 2 0 1 1 1:3 1 CARDIFF CITY 2 0 1 1 0:2 1 ARSENAL 2 0 0 2 2:5 0 FULHAM FC 2 0 0 2 1:5 0 WEST HAM 2 0 0 2 1:6 0 HUDDERSFIELD 2 0 0 2 1:9 0

T. J.