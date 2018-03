Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! James Harden je glavni kandidat za najkoristnejšega igralca sezone. Foto: Reuters Dodaj v

Harden pokazal, kdo je trenutni gospodar Lige NBA

Presenečenje večera pripravila Atlanta

21. marec 2018 ob 08:34

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Portlanda so imeli s 13 zmagami najdaljši zmagoviti niz v Ligi NBA, ki jih je izstrelil na tretje mesto Zahoda. Prekinil jim ga je Houston, ki je v Oregonu slavil s 115:111.

Najbolj zaslužen za zmago Raket je bil James Harden z 42 točkami. V končnici je tekmo prelomil z dvema trojkama. Drugo je zadel s korakom nazaj. Manever, ki mu na treningu posveča veliko pozornosti. "Ne gre za naključje. Prav vsak dan to vadim. Vsak dan skušam izboljšati met," je povedal Harden, ki v povprečju dosega več kot 31 točk na tekmo.

22 točk je dodal Chris Paul, Houston pa je dobil 23 od zadnjih 24 obračunov. S tem si je praktično že zagotovil prvo mesto po rednem delu Lige NBA.

"Z razlogom so številka ena v ligi. Vedno najdejo pot do zmage. Imajo odlične strelce, James Harden pa bo MVP sezone," je nasprotnika hvalil Damien Lillard, ki je bil z 20 točkami tretji strelec Portlanda. Učinkovitejša sta bila Al Farouq Aminu z 22 točkami (šest trojk) in Jusuf Nurkić z 21, ki jim je dodal še 11 skokov.

Presenečenje večera je pripravila že odpisana Atlanta, ki je z 99:94 slavila na gostovanju pri Utahu. Jazzerji se krčevito borijo za končnico, ki se vse bolj izmika LA Clippersom. Tokrat so Clippersi v neposrednem obračunu za končnico klonili v Minnesoti s 123:109.

Oklahoma je s 100:99 izgubila proti oslabljenemu Bostonu. Celticse je do zmage popeljal Marcus Morris, ki je zadel trojko 1,2 sekunde pred koncem.

ORLANDO - TORONTO 86:93

Mack 17, Gordon 16; Lowry 25, Ibaka 13.

BOSTON - OKLAHOMA CITY 100:99

Tatum 23, Morris 21; Westbrook 27, George 24, 13 skokov.

MINNESOTA - LA CLIPPERS 123:109

Towns 30, 10 skokov, Wiggins 27, Teague 20, 12 podaj; Jordan 18, Williams 15.

NEW ORLEANS - DALLAS 115:105

Davis 37, Rondo 19, 14 podaj; Barnes, Nowitzki po 19.

UTAH - ATLANTA 94:99

Mitchell 24, Rubio 23; Schröder 41, Dedmon 15 in 15 skokov.

PHOENIX - DETROIT 88:115

Len 19; Griffin 26, Kennard 16.

PORTLAND - HOUSTON 111:115

Aminu 22, Nurkić 21, 11 skokov, Lillard 20, Harden 42, Paul 22, Gordon 18.

Tekme 21. marca:

CLEVELAND - TORONTO

PHILADELPHIA - MEMPHIS

BROOKLYN - CHARLOTTE

MIAMI - NEW YORK

MILWAUKEE - LA CLIPPERS

NEW ORLEANS - INDIANA

SAN ANTONIO - WASHINGTON

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 71 53 18 74,6 BOSTON CELTICS 71 48 23 67,6 CLEVELAND CAVALIERS 70 41 29 58,6 INDIANA PACERS 71 41 30 57,7 WASHINGTON WIZARDS 70 40 30 57,1 PHILADELPHIA 76ERS 69 39 30 56,5 MIAMI HEAT 71 38 33 53,5 MILWAUKEE BUCKS 70 37 33 52,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 71 32 39 45,1 CHARLOTTE HORNETS 71 30 41 42,3 NEW YORK KNICKS 71 26 45 36,6 CHICAGO BULLS 70 24 46 34,3 BROOKLYN NETS 71 23 48 32,4 ORLANDO MAGIC 71 21 50 29,6 ATLANTA HAWKS 71 21 50 29,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 71 57 14 80,3 GOLDEN STATE WARRIORS 71 53 18 74,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 71 44 27 62,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 73 43 30 58,9 NEW ORLEANS PELICANS 71 41 30 57,7 SAN ANTONIO SPURS 71 41 30 57,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 72 41 31 56,9 UTAH JAZZ 71 40 31 56,3 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 71 38 33 53,5 LOS ANGELES CLIPPERS 70 37 33 52,9 LOS ANGELES LAKERS 70 31 39 44,3 SACRAMENTO KINGS 72 23 49 31,9 DALLAS MAVERICKS 71 22 49 31,0 MEMPHIS GRIZZLIES 70 19 51 27,1 PHOENIX SUNS 72 19 53 26,4

R. K.