Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak si želi nastopa še na enih igrah. Foto: STA Dodaj v

Jakov Fak

O prihodnosti

25. februar 2018 ob 09:49

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Čez štiri leta bom ravno prav star za olimpijske igre.

Osebno bi raje imel Evropo, a o tem ne odločam jaz. Kjer bo bitka, tja bomo pač šli. To so dejavniki, na katere nimaš vpliva in s katerimi se moraš sprijazniti.

Jakov Fak, ki bo poleti dopolnil 31 let, se z mislimi že ozira na naslednje olimpijske igre, ki bodo leta 2022 v Pekingu.

S. J.