Jasnič ostaja predsednik zbora za smučarske skoke

Ljubo Jasnič bo še naprej vodil panogo za smučarske skoke kot predsednik zbora in odbora panoge. Klubi Jasniču niso podelili razrešnice, kar pomeni, da želijo, da še naprej opravlja naloge prvega moža panoge.

Izvršilni odbor je na svoji seji 13. novembra Jasniča imenoval na še nezasedeno mesto drugega podpredsednika smučarske zveze. Ob tem je panogo pozval, naj sproži postopek za izvolitev novega predsednika zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS-ju.



Vendar pa postopki za izvolitev novega prvega moža slovenskih skokov niso stekli, predstavniki regij oziroma klubov Jasniču niso podelili razrešnice, saj na tem mestu ne želijo zamenjave, z Jasničevim delom so zelo zadovoljni in želijo, da še naprej vodi skoke. In tako bo po današnji seji Izvršilnega odbora SZS-ja ostalo tudi v prihodnje.



Kot predsednik zbora za skoke bo Jasnič vpet tudi v enega najpomembnejših športnih dogodkov, ki bo potekal na tleh samostojne Slovenije. Gre seveda za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo leta 2023 v Planici.

Nad tem zahtevnim in velikim projektom, ki bo za krovno slovensko smučarsko organizacijo pomenil velik organizacijski preizkus s profesionalnega, varnostnega in finančnega vidika, bo bedel organizacijski komite. Čeprav je do tega velikega dogodka še nekaj časa, je Izvršilni odbor SZS-ja že sprožil postopek imenovanja organizacijskega komiteja. Predlagano sestavo, ko bodo zapolnjena vsa mesta njegovih članov, mora, kot lastnica tega dogodka, potrditi mednarodna zveza FIS.



Smrekar kandidat za predsednika OK Planica 2023

Slovenska zveza za predsednika OK Planica 2023 predlaga predsednika SZS-ja Enza Smrekarja. Predlagani člani so še podpredsednik SZS-ja Uroš Kalan, predsednik OK Planica skoki Drago Bahun, predsednik zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič ter predsednik zbora za teke Simon Jan.



Na seznamu predlogov za člane OK Planica 2023 so tudi nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, ki bo vodila tudi strateški svet, župan občine gostiteljice prvenstva Kranjske Gore Janez Hrovat, predsednik kandidacijskega OK Janez Bukovnik in predsednik nadzornega odbora SZS-ja Benjamin Zagorc.



Svoje predstavnike pa morajo še določiti ministrstvi za izobraževanje, šport in gospodarstvo, kabinet predsednika vlade, policija, vojska, skakalni klubi, RTV Slovenija kot nosilec televizijskih pravic, mednarodna agencija Infront in krovna svetovna zveza za smučanje FIS.



Člani izvršilnega odbora SZS-ja so se seznanili tudi s predlogi za Bloudkove nagrade. Za Bloudkovo nagrado za življenjsko delo predlagajo Ljuba Jasniča, za vrhunski mednarodni športni dosežek pa Vesno Fabjan, ki je osvojila kolajno na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, in ekipo v smučarskih skokih v sestavi Peter in Domen Prevc, Anže Lanišek, Jernej Damjan za osvojeno srebrno medaljo na letošnjem svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu.



