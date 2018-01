Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Andrej Tavželj je dosegel prvi zadetek na tekmi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Jeseničani izgubili po prejetih zadetkih v zadnjih dveh minutah

V soboto gostovanje v Lustenauu

16. januar 2018 ob 21:31

Salzburg - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so na preloženi tekmi Alpske lige izgubili na gostovanju pri mladi ekipi Salzburga s 4:6 (1:2, 2:1, 1:3).

Za Jeseničane so zadeli Andrej Tavželj (7.), Adis Alagić (22.), Tadej Čimžar (34.) in Miha Logar (43.).

Slovenski prvaki so, podobno kot dva dni pred njimi že tekmeci iz Ljubljane, doživeli poraz pri mladih bikih. Odločilnih je bilo zadnjih deset minut, v katerih so domači najprej izničili tesno jeseniško vodstvo, potem pa z zadetkoma v 58. in 59. minuti pripravili preobrat.

Jeseničani držijo tretje mesto na lestvici, za drugim Asiagom zaostajajo šest točk. Naslednjo tekmo bodo železarji igrali v soboto, ko bodo gostovali v Lustenauu.

Preložene tekme:

SALZBURG MLADI - SIJ ACRONI JESENICE

6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Wappis 14., 53., Kainz 18., 59., Klöckl 40., Östling 60.; Tavželj 7., Alagić 22., Čimžar 34., Logar 43.

Sreda:

FASSA - RITTEN



ASIAGO - SALZBURG MLADI

Lestvica:

RITTEN SPORT 31 21 5 2 3 75 ASIAGO 31 23 2 1 5 74 SIJ ACRONI JESENICE 31 20 3 2 6 68 PUSTERTAL 32 17 2 5 8 60 FELDKIRCH 30 16 4 3 7 59 SŽ OLIMPIJA 33 17 2 2 12 57 VIPITENO 32 14 2 4 12 50 BREGENZERWALD 32 14 2 3 13 49 --------------------------------------- CORTINA 32 12 3 6 11 48 SALZBURG MLADI 26 13 3 1 9 46 ZELL AM SEE 31 13 2 2 14 45 LUSTENAU 31 12 3 2 14 44 KITZBUHEL 30 8 2 5 15 33 GARDENA 32 10 1 1 20 33 NEMARKT 33 4 5 2 22 24 FASSA 30 6 1 0 23 20 KAC MLADI 31 1 1 2 27 7 *-zmaga x-poraz po podaljšku oz ka.str.

M. R.