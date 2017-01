Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Eric Pance je dvakrat zatresel mrežo Kitzbühela. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jeseničani z visoko zmago potrdili tretje mesto

Naslednji teden se začenja drugi del Alpske lige

18. januar 2017 ob 22:46

Kitzbühel - MMC RTV SLO

V 29. krogu Alpske lige so hokejisti Jesenic do vrha napolnili mrežo Kitzbühela (1:9). Železarji bodo drugi del naslednji teden začeli s tretjega mesta.

V znanem avstrijskem zimsko-športnem središču, kjer bo ta konec tedna pestro na slovitem Streifu, je bilo vse odločeno že po prvi tretjini, saj so Jeseničani zadeli kar petkrat. V nadaljevanju so prednost še povišali, razmerje v strelih na vrata je bilo 31:36.

Trelc v vratih le 12 minut

V 7. minuti je mrežo Kitzbühela načel Blaž Tomaževič, le minuto in pet sekund zatem je zadel Aleksander Magovac, Jaka Ankerst pa je v 9. minuti povišal že na 0:3. Miha Logar je bil natančen ob prednosti igralca več in nekdanjega vratarja Olimpije Tomaža Trelca je že v 12. minuti zamenjal Markus Rainer. Žan Jezovšek ga je hitro matiral in po četrt ure igre postavil izid prve tretjine.

Do konca srečanja je bil dvakrat natančen še Eric Pance, minuto pred koncem je vratar Žan Us klonil edinkrat na tekmi, ob "power playu" je častni gol za gostitelje prispeval Deivids Sarkanis.

V soboto v Podmežaklo prihaja Bregenzerwald, naslednjo sredo pa se začenja drugi del, ki ga bo s prvega mesta začel italijanski Ritten, z drugega Pustertal, s tretjega pa Jesenice. Najboljše ekipe bodo odigrale deset krogov v skupini za razvrstitev, najboljše tri bodo nato lahko izbirale tekmeca v četrtfinalu.

29. krog:

KITZBÜHEL - SIJ ACRONI JESENICE

1:9 (0:5, 0:1, 1:3)

300; Sarkanis 59.; Tomaževič 7., Magovac 8., Ankerst 9., Logar 12., Jezovšek 16., E. Pance 21., 54., Sotlar 50., Rajsar 50.



PUSTERTAL - STERZING 6:2



ZELL AM SEE - LUSTENAU 4:3

FASSA - ASIAGO 2:8

CORTINA - GARDENA * 4:5

BREGENZERWALD - KAC CELOVEC 2 * 6:7

* - po podaljšku



Vrstni red: Rittner 77, Pustertal 74, Jesenice 60, Lustenau 56, Asiago 53, Feldkirch 52 ...

A. G.