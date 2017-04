Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 23 glasov Ocenite to novico! Marija Šarapova po vrnitvi igra zaradi povabil. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jezna Bouchardova: "Šarapova je goljufivka in te nimajo kaj delati v športu"

V drugem krogu bo igrala z Makarovo

27. april 2017 ob 10:37

Stuttgart - MMC RTV SLO/STA

Približno 200 novinarjev je v Stuttgartu spremljalo vrnitev Marije Šarapove na teniška igrišča, bolj kritične pa so bile nekatere teniške igralke.

Najglasnejša je bila Kanadčanka Eugenie Bouchard, ki je Rusinjo označila za goljufivko, in pozvala odgovorne, naj Šarapovi izrečejo dosmrtno prepoved nastopanja in delovanja v tenisu: "Mislim, da to ni prav. Ona je goljufivka, in osebno menim, da goljufi nimajo česa iskati v športu. Ne bi ji smeli dovoliti vrnitve na teniška igrišča."

"To je nepošteno do vseh nas, ki trdo treniramo, ne iščemo prepovedanih bližnjic in smo poštene. Mislim, da je združenje WTA s to svojo potezo poslalo napačno sporočilo vsem mladim: 'Vi kar goljufajte, mi pa vas bomo nazaj sprejeli z odprtimi rokami'. Mislim, da to ni prav," je odločna 23-letnica.

Šarapova se je v sredo po 15 mesecih vrnila na teniška igrišča, ko je v prvem krogu Stuttgarta s 7:5 in 6:3 premagala Italijanko Roberto Vinci. V drugem krogu se bo pomerila z rojakinjo Jekaterino Makarovo.

Kritične so bile tudi igralke, med katerimi sta bili tudi Vincijeva in branilka naslova Angelique Kerber.

