Juventus odprl novo sezono z gladko zmago

19. avgust 2017 ob 20:00

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so uspešno začeli novo sezono v Serie A. Na uvodni tekmi so odpravili Cagliari s 3:0. Stara dama lovi že sedmi zaporedni "scudetto".

Gostitelji so začeli odločno in že v 3. minuti je Miralem Pjanić zapretil s prostega strela, vendar je meril mimo vrat. Cagliari je zdržal do 12. minute, ko je Stephan Lichtsteiner z desne strani natančno podal v kazenski prostor, Mario Mandžukić pa je sijajno podstavil desnico in z desetih metrov preusmeril žogo v mrežo. Hrvat je znova dokazal, da ima izjemen občutek pred vrati.

Buffon obranil najstrožjo kazen

Ključna je bila 39. minuta, ko je Alex Sandro naredil prekršek v kazenskem prostoru, padel je Duje Ćop. Videosodnik je posredoval in obvestil glavnega sodnika Fabia Maresco, ki je pokazal na belo točko. Diego Farias je slabo izvedel najstrožjo kazen, veteran Gianluigi Buffon pa se je znova izkazal s parado.

Dybala in Higuain potrdila zmago

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Pjanić z dolgo žogo izjemno zaposlil Paula Dybalo, ki je stekel sam proti vratom, si naravnal žogo na levico in povišal na 2:0.

Končni izid je sredi drugega polčasa postavil Gonzalo Higuain po podaji Alexa Sandra. Juventus je imel veliko premoč (streli 17:5, v okvir vrat 7:2, posest 63:37 %). V drugem polčasu sta vstopila tudi Blaise Matuidi in Douglas Costa, ki sta poleti okrepila Torinčane. Federico Bernardeschi je sedel na klopi.

1. krog:

JUVENTUS - CAGLIARI 3:0 (2:0)

Mandžukić 12., Dybala 45., Higuain 66.

Farias (Cagliari) je v 39. minuti zapravil 11-m.

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Marchisio (62./Khedira), Pjanić, Cuadrado (74./Douglas Costa), Dybala, Mandžukić, Higuain (71./Matuidi).

Cagliari: Cragno, Padoin (63./Joao Pedro), Pisacane, Andreolli, Capuano, Farago, Cigarini (82./Dessena), Ionita, Barella, Diego Farias, Ćop (83./Sau).

Sodnik: Fabio Maresca

Ob 20.45:

HELLAS VERONA - NAPOLI



Nedelja ob 18.00:

ATALANTA - ROMA

(Iličić, Kurtić)



Ob 20.45:

BOLOGNA - TORINO

INTER - FIORENTINA (Handanović)

LAZIO - SPAL

SAMPDORIA - BENEVENTO (Belec)

SASSUOLO - GENOA

UDINESE - CHIEVO (Birsa, Cesar)

Ponedeljek ob 20.45:

CROTONE - MILAN (Kotnik)

A. G.