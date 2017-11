Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sampdoria je na kolena spravila Juventus. Foto: Reuters Dodaj v

Juventus v izdihljajih tekme preprečil polom, a vseeno zmaga Sampdorii

Inter - Atalanta ob 20.45

19. november 2017 ob 19:08,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 21:21

Genova - MMC RTV SLO

Italijanski nogometni prvak, Juventus, je v 13. krogu Serie A doživel drugi poraz. V Genovi jih je s 3:2 ugnala Sampdoria.

Ta je vodila že s 3:0 in bilo je videti, da bo stara dama doživela popoln polom. Deset minut pred koncem je namreč izgubljala s 3:0.

Juventus je sicer prvi zatresel mrežo, a je bil Gonzalo Higuain v prepovedanem položaju. Juventus je bil blizu zadetka nekoliko pozneje, ko je streljal Juan Cuadrado, žoga je za nekaj centimetrov švignila mimo okvirja vrat. V prvem polčasu tako gledalci niso videli gola.

Blizu zadetka je bil Higuain v 51. minuti, v kazenskem prostoru je prejel lepo podajo, streljal je, a je gol preprečila obramba Sampdorie.

Že minuto pozneje pa je padel prvi gol. Duvan Zapata je prišel do odbite žoge, streljal je z glavo in zadel. Razpoloženi Zapata je hitro zatem preigral obrambo Juventusa, znašel se je sam pred vratarjem Juventusa, ki pa se je izkazal z obrambo. Gostitelji so povišali vodstvo v 71. minuti, Lucas Torreira je z vrha kazenskega prostora zavrtinčil žogo v levi spodnji kot. Iz bližine je v 79. minuti zadel še Gianmarco Ferrari.

Sampdoria je tri gole zabila v 27 minutah, Juventusu pa je do dveh golov uspelo še v krajšem času - v treh minutah. V 91. minuti je najprej Gonzalo Higuain zadel enajstmetrovko, Paulo Dybala pa je v 94. minuti prelisičil obrambo Sampdorie, z natančnim strelom v desni spodnji kot pa je premagal vratarja Sampdorie.

Zadnji nedeljski obračun igrata Inter in Atalanta. Milanska ekipa bi z zmago na lestvici prehitela Juventus.

ITALIJANSKO PRVENSTVO, 13. KROG

SAMPDORIA - JUVENTUS 3:2 (0:0)

Zapata 52., Torreira 72., Ferrari 79.; Higuain 91./11-m, Dybala 94.

Sampdoria: Viviano, Strinić, Ferrari, Silvestre, Bereszynski, Praet (28./Linetty), Torreira, Barreto (74./Verre), Ramirez, Zapata, Quagliarella (83./Caprari).

Juventus: Szczensy, Lichtsteiner, Rugani, Chielini, Asamoah, Pjanić (80./Matuidi), Khedira, Cuadrado (72./Costa), Bernardeschi (62./Dyballa), Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Marco Guida

Ob 20.45:

INTER - ATALANTA 0:0 (-:-)

Handanović (Inter), Iličić in Kurtić (oba Atalanta) so začeli tekmo.

Ponedeljek ob 20.45:

VERONA - BOLOGNA

CROTONE - GENOA 0:1 (0:1)

Rigoni 11.

Kotnika ni bilo v ekipi Crotoneja.

BENEVENTO - SASSUOLO 1:2 (0:0)

Zapata 52.; Matri 57., Peluso 94.

RK: Letizia 67./Benevento

Berardi (S.) je v 92. minuti zgrešil 11-m.

Belec (Benevento) ni bil v ekipi.

SPAL - FIORENTINA 1:1 (1:0)

Paloschi 42.; Chiesa 80.

RK: Oikonomou 92./Spal

TORINO - CHIEVO 1:1 (1:1)

Baselli 34.; Hetemaj 14.

Belotti (Torino) je v 72. min zgrešil 11-m.

RK: Radovanović 88./Chievo

Cesar je igral vso tekmo, Birsa (oba Chievo) pa do 84. minute.

UDINESE - CAGLIARI 0:1 (0:0)

Pedro 55.

RK: Bizzarri 99./Udinese

Odigrano v soboto:

ROMA - LAZIO 2:1 (0:0)

Perotti 49./11-m, Nainggolan 53.; Immobile 72./11-m

NAPOLI - MILAN 2:1 (1:0)

Insigne 33., Zielinski 73.; Romagnoli 91.

Lestvica: NAPOLI 13 11 2 0 34:9 35 JUVENTUS 13 10 1 2 37:14 31 ROMA 12 10 0 2 23:8 30 INTER 12 9 3 0 23:9 30 LAZIO 12 9 1 2 32:14 28 SAMPDORIA 12 8 2 2 27:15 26 MILAN 13 6 1 6 19:18 19 TORINO 13 4 6 3 18:20 18 FIORENTINA 13 5 2 6 22:18 17 CHIEVO 13 4 5 4 15:20 17 ATALANTA 12 4 4 4 19:16 16 CAGLIARI 13 5 0 8 12:21 15 BOLOGNA 12 4 2 6 11:15 14 UDINESE 12 4 0 8 18:23 12 CROTONE 13 3 3 7 11:24 12 SASSUOLO 13 3 2 8 8:22 11 SPAL 13 2 4 7 11:21 10 GENOA 13 2 3 8 11:19 9 HELLAS VERONA 12 1 3 8 8:26 6 BENEVENTO 13 0 0 13 6:33 0

D. S.