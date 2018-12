Katja Višnar se je izkazala v Davosu. Foto: EPA Sorodne novice Johaugova na distanci ostaja neporažena Dodaj v

Katja Višnar peta v sprintu Davosa

Miha Šimenc 19.

15. december 2018 ob 16:23

Davos - MMC RTV SLO, STA

Katja Višnar je v sprintu svetovnega pokala v Davosu osvojila peto mesto. Zmagala je Švedinja Stina Nilsson pred Američanko Sophie Caldwell in še eno Švedinjo Majo Dahlqvist.

V četrtfinalu so tekle štiri Slovenke, poleg Višnarjeve še Vesna Fabjan, Eva Urevc in Alenka Čebašek. Višnarjeva je v prvi skupini zasedla drugo mesto, v finale pa potem napredovala po času, v prvi polfinalni skupini je zasedla tretje mesto. V finalu je zasedla peto mesto in poskrbela za najboljšo letošnjo slovensko uvrstitev svetovnega pokala v tekih.

Fabjanova in Urevčeva sta bili v svojih četrtfinalnih skupinah četrti, Čebaškova, ki je imela četrti čas kvalifikacij, pa je bila v svoji četrtfinalni skupini tretja.

Čebaškova je osvojila končno 13. mesto, Urevčeva 18., Fabjanova pa 20. Anamarija Lampič je bila prepočasna za izločilne boje in je ostala zunaj trideseterice.

Zmaga za Norvežana Kläba

V moški konkurenci pa je prvič letos slavil Norvežan Johannes H. Kläbo. Pri moških je imela Slovenija dva predstavnika, Janeza Lampiča in Miho Šimenca. Prvi je obstal v kvalifikacijah, drugi pa v četrtfinalu. Kläbu sta na zmagovalnem odru družbo delala drugi Italijan Federico Pellegrino in tretji Francoz Baptiste Gros.

SVETOVNI POKAL DAVOS Šprint, prosto (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 2:41,34 2. S. CALDWELL ZDA +0,72 3. M. DAHLQVIST ŠVE 2,60 4. N. NEPRIJAJEVA RUS 3,98 5. K. VIŠNAR SLO 4,34 6. K. PARMAKOSKI FIN 11,16 13. A. ČEBAŠEK SLO 18. E. UREVC SLO 20. K. VIŠNAR SLO 33. A. LAMPIČ SLO Šprint, prosto (M): 1. J. KLÄBO NOR 2:20,44 2. F. PELLEGRINO ITA +0,39 3. B. GROS FRA 1,40 4. L. CHANAVAT FRA 1,45 5. R. BRANDSDAL NOR 6,46 19. M. ŠIMENC SLO 66. J. LAMPIČ SLO

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (8/32): 1. T. JOHAUG NOR 500 2. I. F. ÖSTBERG NOR 371 3. C. KALLA ŠVE 369 ... 23. K. VIŠNAR SLO 67 36. A. ČEBAŠEK SLO 43 48. A. LAMPIČ SLO 18 49. V. FABJAN SLO 18 56. E. UREVC SLO 13 Moški (8/32): 1. A. BOLŠUNOV RUS 367 2. S. ROETHE NOR 329 3. E. IVERSEN NOR 328 ... 60. M. ŠIMENC SLO 18 88. J. LAMPIČ SLO 2

