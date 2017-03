Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer je zmagal že v uvodu v sezono. Foto: Reuters Malo sem se namučil, včeraj se s kvalifikacijami ni začelo najboljše, ker sem zgrešil vrata. Malo sem prazen zaradi treningov, tako da se je poznala ta utrujenost. Danes je bila na srečo nekoliko krajša proga, ki sem se je lotil normalno, tudi čoln je lepše stekel kot včeraj. Za prvo tekmo v sezoni je dobro, zdaj bo treba v tem ritmu nadaljevati in napredovati iz vožnje v vožnjo. Peter Kauzer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kauzer sezono odprl z zmago: "V tem ritmu je treba nadaljevati"

Zmaga tudi kanuistu Blažu Cofu

26. marec 2017 ob 18:48

Solkan - MMC RTV SLO/STA

Olimpijski kajakaški podprvak Peter Kauzer je odlično formo napovedal že na začetku sezone. Slavil je na tekmi IFC v Solkanu.

Kauzer je bil na svoji prvi tekmi sezone za 39 stotink sekunde hitrejši od Nemca Hannesa Aignerja, dobitnika kolajne na olimpijskih igrah v Londonu, ter še enega Nemca Tima Maxeinerja.

"Malo sem se namučil, včeraj se s kvalifikacijami ni začelo najboljše, ker sem zgrešil vrata. Malo sem prazen zaradi treningov, tako da se je poznala ta utrujenost. Danes je bila na srečo nekoliko krajša proga, ki sem se je lotil normalno, tudi čoln je lepše stekel kot včeraj. Za prvo tekmo v sezoni je dobro, zdaj bo treba v tem ritmu nadaljevati in napredovati iz vožnje v vožnjo," je po zmagi povedal Kauzer.

V finalu je veslal tudi Martin Srabotnik in bil deveti. Na enajstem mestu je polfinale zaključil Janoš Peterlin, Martin Albreht je bil 12., Žan Jakše 21., Simon Brus pa 31.

Cof tvegal in zmagal

Zmagal je tudi Blaž Cof, ki je prikazal najboljšo vožnjo v finalu kanuistov. Član tacenskega kluba je bil po odličnem nastopu nasmejan do ušes: "Nisem pričakoval, da bom danes tako veslal, čeprav sem želel. V spodnjem delu sem nekoliko tvegal, želel odpeljati nekoliko drugače. Izplačalo se je. Skozi celotno progo mi je dobro teklo. Ko sem prišel v cilj, sem vedel, da ni bil slab čas."

Le 66 stotink sekunde za Cofom je zaostal Luka Božič, ki je na progi naredil dotik, ki mu je prinesel dve kazenski sekundi, brez napake bi se zmage veselil on. Tretji je bil Čeh Vaclav Chaloupka. Jure Lenarčič je zasedel 11. mesto, Benjamin Savšek je bil 14., Anže Berčič 20., Žiga Taljat pa 23.

Na stopničkah tudi Terčeljeva in Novakova

Na stopničkah sta na uvodni tekmi leta končali tudi kajakašici Eva Terčelj in Ajda Novak, ki sta bili druga oziroma tretja. Urša Kragelj je bila deseta, Alja Kozorog 20. in Lea Novak 29. Z veliko prednostjo osmih sekund in pol se je zmage veselila Nemka Ricarda Funk.

Tik pod zmagovalnimi stopničkami je preizkušnjo kanuistk končala Nina Bizjak, ki je bila četrta. Zmagala je Čehinja Eva Rihova, pred Nemkama Leno Stoecklin in Andreo Herzog.

D. S.