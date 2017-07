Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Košarkarji so s 33 točkami Lukiča premagali Rusijo in zdaj jih čaka tekma za končno peto mesto. Foto: Spletna TV Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kegl se je boril s hudo vročino in pristranskim sodnikom

Teniški igralec Kegl in atlet Enci obstala v polfinalu

26. julij 2017 ob 20:17

Samsun - MMC RTV SLO

Na 23. olimpijskih igrah gluhih je teniški igralec Marino Kegl v polfinalu izgubil z Ekvadorcem Andreasom Vazquezom, košarkarji pa so (v boju za peto mesto) gladko ugnali Rusijo.

Južnoameričan je Kegla v Samsunu ugnal s 6:4, 4:6 in 6:4. Keglu tako ostaja v uteho boj za bronasto kolajno, njegov tekmec pa bo v petek Rus Panjuškin.

"Malo mi je zmanjkalo. Težko sem prenašal 37 stopinj. Na trenutke se mi je vrtelo in nisem se mogel zbrati. Andreas je igral odlično, obrambno. Napadal sem na vso moč, do zadnjega atoma moči. Čisto vse mi je vračal in nikakor ga nisem mogel razbiti. Posledično sem naredil tudi veliko napak. Ne boli me poraz. Bolijo me tri ključne odločitve glavnega sodnika, ko je korigiral tri različne linijske sodnike v mojo veliko škodo."

Kegl je prepričan, da mu je sodnik "sesul" igro: "Dvakrat sem se pobral, tretjič se nisem več zmogel. Žal mi je, zelo sem razočaran. Športniki za svoje uspehe trdo treniramo leta in leta, znamo prenesti poraz v fair play igri, potem pa se od nekod vzame sodnik, ki je na pol prebral pravilnik ITF. Kar tukaj na prizorišču se je na hitro izobrazil – videl sem, ko so imeli vaje pred začetkom – in nam, športnikom, kroji usodo. To pa več ni šport. Nič, gremo naprej. V petek me čaka še dvoboj za tretje mesto. Moj nasprotnik je Rus Panjuškin. Imava neporavnane račune, tako da bo to borba na nož in do zadnje kaplje moči!" je povedal Kegl.

Enci obstal v polfinalu

Brez finala je ostal tudi atlet Tadej Enci, ki je v polfinalu na 400 metrov tekel 50,65, kar je bilo dovolj za četrto mesto v njegovi skupini (eni od treh). Za finale bi moral Enci teči pod 50.

Zmage pa so se veselili košarkarji, ki so bili v boju za mesta od 5 do 8 boljši od Rusije, izid je bil 89:64. "Še vedno rastemo. Škoda, ker gre turnir h koncu. Še vedno mi je žal, ker nismo vzeli tistega, kar nam je ponudila Litva v četrtfinalu. Danes tega nismo dovolili. Vrnili smo se v ritem in pobegnili. Fantje končno verjamejo, da smo lahko zelo uspešni le, če se držimo dogovorov. Pomembno je, da pokažeš pravi obraz, najpomembnejše pa je, da pokažeš karakter, ko ne gre," je bil slikovit selektor Nejc Višnikar.

Slovenija se bo za peto mesto pomerila z boljšim s tekme Argentina – Turčija.

Košarka, tekma za mesta od 5 do 8:

SLOVENIJA – RUSIJA 89:64

Slovenija: Žabot 8, Orešnik 6, Mord 4, Makuc 5, Starc 3, Koderman 8, Zupan 8, Lukič 33, Mrša 14.

