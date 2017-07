Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dejan Kelhar bo v dresu Celja igral že v četrtem različnem obdobju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kelhar in Žinko prihajata v Celje

Olimpija in Domžale posodila igralca

26. julij 2017 ob 13:51

Celje - MMC RTV SLO

Nogometaši Celja so se pred nadaljevanjem prvenstva okrepili z Dejanom Kelharjem in Luko Žinkom, ki bosta igrala kot posojena nogometaša.

33-letnega branilca Kelharja je posodila Olimpija, leto starejšega Žinka pa Domžale.

"Vsi igralci z izjemo Nikole Gatarića, ki so prišli pred novo sezono, so stari 22 let ali manj. Zdaj pa sta ekipo okrepila dva zelo izkušena nogometaša, kar je za vse te mlade fante več kot odlično. Z njima bodo lažje nogometno dozorevali ter se naučili marsikaj novega. Veseli smo njunega prihoda," je ob tem povedal športni direktor kluba Jani Žilnik.

Celjani bodo danes ob 18.00 v Murski Soboti na prijateljski tekmi igrali z Al Nasrom iz Dubaja.

S. J.