Kerč v enem nastopu postavil kar dva osebna rekorda

Slovenci abonirani na 15. mesto

15. december 2017 ob 11:26

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Tjaša Vozel, Peter John Stevens in Aljaž Kerč so na EP-ju v plavanju v kratkih bazenih v kvalifikacijah na 100 metrov prsno osvojili 15. mesto.

Vozlova je plavala 1:06,43, osebnemu in državnemu rekordu se je približala na tri desetinke sekunde. V isti disciplini je bila Tina Čelik 22., Tjaša Pintar 29., Tara Vovk pa 40.

"V bistvu je bil polfinale cilj, kar mi je uspelo. Plavanje je bilo dobro, šla sem na juriš in upam, da je za popoldan še kaj ostalo. Prav veliko o svojem plavanju med nastopom sicer nisem razmišljala, vseeno pa mislim, da na zadnji dolžini ritma ne smem dvigniti tako na silo. Popoldan moram enostavno plavati sproščeno, pa bo," je povedala Vozlova.

Za las sta se ognila dodatnemu plavanju

Med moškimi sta tako Stevens kot Kerč plavala 58,58 in se uvrstila v polfinale. Kerč je postavil kar dva osebna rekord, tako na 100 metrov, kot pri obratu na 50 metrov (27,24). Oba sta bila presrečna, da sta se izognila 16. mestu in s tem slovenskemu dodatnemu dvoboju za zadnje prosto mesto v popoldanskem programu.

Kerč bolj zadovoljen kot Stevens

"Zelo dobro sem se počutil v vodi in za zjutraj dosegel zelo dober izid. To moram popraviti, saj sem popoldan običajno hitrejši, moram se le zbrati in ujeti pravi zavesljaj. Vem, da je lahko še dosti boljše, saj sem zjutraj 'fecljal', in potem zavesljaja ne ujameš več. Že zdaj pa sem s polfinalom zelo zadovoljen," je misli strnil Kerč. Stevens pa ni bil najbolj zadovoljen: "Plavanje ni bilo dobro, a imam še eno priložnost. Moram biti hitrejši in se prebiti naprej. Dobro, da mi s Kerčom ni treba plavati 'swim offa', saj bi bil najbolj jezen na svetu. Res super, da sva oba 15."

