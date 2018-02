Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Köln je spomladi osvojil že enajst točk. Vodstvo kluba je že načrtovalo proračun za drugo ligo za prihodnjo sezono, a zdi se, da vse še ni izgubljeno. Foto: Reuters Franck Ribery je imel izjemno priložnost, vendar ni dobro zadel žoge. Foto: Reuters Robert Lewandowski ni bil učinkovit, vendar ostaja na vrhu lestvice strelcev z 20 zadetki. Foto: Reuters Dodaj v

Köln po veliki zmagi v Leipzigu še upa na obstanek

Hertha z granitno obrambo presenetljivo do točke v Münchnu

25. februar 2018 ob 21:00

Leipzig - MMC RTV SLO

Nogometaši Kölna nadaljujejo odlične igre v spomladanskem delu Bundeslige. Presenetljivo so odnesli tri točke iz Leipziga (1:2) in še lahko računajo na obstanek.

Trener Stefan Ruthenbeck je preporodil kozličke, ki so po 15 krogih zbrali le tri točke pod vodstvom Petra Stögerja. To je bil najslabši izkupiček v zgodovini nemškega prvenstva. Z menjavo trenerja se je vse obrnilo, Köln je s 17 točkami celo ujel Hamburg. Pri gostiteljih je Kevin Kampl igral vso tekmo, Dominic Maroh pa je znova sedel na klopi Kölna.

Rdeči biki so povedli že v 5. minuti, ko je Ademola Lookman iz bližine stresel vratnico, odbito žogo pa je Kevin Augustin poslal v prazno mrežo. Izbranci Ralpha Hassenhüttla, ki so v četrtek izločili Napoli v Evropski ligi kljub porazu z 0:2, so imeli v prvem polčasu še nekaj lepih priložnosti, vendar jim ni uspelo povišati vodstva.

V 70. minuti je Marcel Risse ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer Kampl z glavo ni dobro izbil žoge. Vincent Koziello jo je z 20 metrov z levo nogo poslal v mrežo. Sedem minut zatem je razigrani Risse preigraval na desni strani, prodrl v kazenski prostor in našel osamljenega jokerja Leonarda Bittencourta, ki je iz bližine zadel za velike tri točke.

Konec zmagovitega niza Bayerna

V soboto se je Bayern s Hertho na Allianz Areni razšel brez golov. Berlinčani so končali izjemen niz Bavarcev, ki so dobili kar 14 tekem zapored v vseh tekmovanjih skupaj. Po veličastni predstavi nad Bešiktašem v torek zvečer (5:0) gostitelji tokrat niso bili razpoloženi. Največjo priložnost na srečanju je imel Franck Ribery v 36. minuti, ko se je po podaji Arjena Robbna znašel sam pred Ruenejem Jarsteinom, ki pa je posredoval odlično.

Lewandowski prvič v tej sezoni ni zadel na domači zelenici

Tudi najboljši strelec Bundeslige Robert Lewandowski ni imel svojega dne. Poljak je zadel na prvih enajstih domačih tekmah v Bundesligi, tokrat pa mu ni uspelo postaviti novega rekorda, ki si ga deli z Juppom Heynckesom. Trener Bayerna je v sezoni 1972/93 v dresu Borussie iz Mönchengladbacha prav tako zadel na enajstih zaporednih tekmah na domačem Bökelbergu. To je bila prva tekma nemškega prvenstva na Allianz Areni, ki se je končala brez golov, po 14. aprilu 2012.

Werder vse bližje obstanku

V boju za obstanek je bilo zelo vroče na derbiju severa v Bremnu, kjer je Werder ugnal Hamburger SV z 1:0. Navijači gostov so večkrat prekinili tekmo s pirotehničnimi sredstvi. Sodnik Felix Zwayer je ekipi celo poslal nazaj v garderobo. Odločitev je padla štiri minute pred koncem, ko je rezervist Aron Johannsson poslal žogo proti vratom, Rick van Drongelen pa jo je skušal odbiti, a je zatresel lastno mrežo.

24. krog:

MAINZ - WOLFSBURG 1:1 (1:1)

Muto 44.; Brekalo 6.

BAYERN - HERTHA 0:0

Bayern: Ulreich, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller (71./Wagner), Thiago (75./Vidal), Robben, Ribery (68./Coman), Lewandowski.

Hertha: Jarstein, Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt, Lustenberger, Darida, Lazaro, Leckie, Kalou (80./Duda), Selke (71./Esswein).

Sodnik: Guido Winkmann





HOFFENHEIM - FREIBURG 1:1 (0:0)

Kramarić 57.; Petersen 66./11-m

HANNOVER - BORUSSIA (M) 0:1 (0:0)

Kramer 72.



STUTTGART - EINTRACHT 1:0 (1:0)

Thommy 13.



WERDER - HAMBURGER SV 1:0 (0:0)

van Drongelen 86./ag



BAYER LEVERKUSEN - SCHALKE 0:2 (0:1)

Burgstaller 11., Bentaleb 89./11-m

RK: Kohr 38./Bayer Leverkusen

RB LEIPZIG - KÖLN 1:2 (1:0)

Augustin 5.; Koziello 70., Bittencourt 77.

Maroh (Köln) je sedel na klopi.

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo, Kampl, Sabitzer, Forsberg (71./Demme), Lookman (59./Poulsen), Bruma, Augustin (69./Werner).

Köln: Horn, Sörensen, Jorge Mere, Heintz, Risse, Koziello (88./Lehmann), Höger, Horn (61./Bittencourt), Osako (82./Özcan), Hector, Terodde.

Sodnik: Harm Osmers





Ponedeljek ob 20.30:

BORUSSIA (D) - AUGSBURG

Lestvica: BAYERN 24 19 3 2 55:18 60 BORUSSIA (D) 23 11 7 5 48:29 40 SCHALKE 24 11 7 6 38:30 40 EINTRACHT 24 11 6 7 32:27 39 BAYER LEVERKUSEN 24 10 8 6 43:32 38 LEIPZIG 24 11 5 8 37:33 38 BORUSSIA (M) 24 10 4 10 31:35 34 HOFFENHEIM 24 8 8 8 38:38 32 HANNOVER 24 8 8 8 32:34 32 AUGSBURG 23 8 7 8 32:29 31 HERTHA 24 7 10 7 30:30 31 STUTTGART 24 9 3 12 20:27 30 FREIBURG 24 6 11 7 25:38 29 WERDER 24 6 8 10 22:28 26 WOLFSBURG 24 4 13 7 27:31 25 MAINZ 24 6 6 12 29:42 24 HAMBURGER SV 24 4 5 15 18:35 17 KÖLN 24 4 5 15 22:43 17

