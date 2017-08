Kokoškov bo imel do začetka EP-ja še precej dela

Slovenija proti Turčiji v prvem polčasu slabo v obrambi

20. avgust 2017 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Igra slovenske košarkarske reprezentance ni tako prepričljiva, kot smo upali, časa za popravke pa je vse manj, saj se evropsko prvenstvo začenja čez 11 dni.

Slovenci se iz Tel Aviva vračajo z veliko vprašanji. Včeraj so si na tekmi proti Turčiji (86:84) res želeli zmage, ki bi izboljšala razpoloženje in vlila več optimizma. Spet je bil prvi polčas slabši kot drugi, v tretji četrtini so imeli tekmo v svojih rokah, vse pa se je spremenilo ob delnem rezultatu 13:0 v zadnjih desetih minutah. Pot do zmage je bila otežena, a so v zadnji minuti slovenski košarkarji vseeno prišli na točko zaostanka.

Pomočnik slovenskega selektorja Jaka Lakovič: "Mislim, da je bila tekma zelo težka, nam je pa za pripravljalno obdobje prišla zelo prav. Pokazale so se določene slabosti, ki jih moramo v teh desetih dneh še odpraviti. Zelo slabo smo se odzvali na njihovo presing obrambo in izgubili kar nekaj žog, Turkom pa dovolili doseči veliko lahkih košev, kar nas je v tesni končnici stalo zmage."

Tekmeci so spet dosegli več kot 80 točk, kar ni dober znak za slovensko obrambo. Izgubljenih žog je bilo spet preveč, centra Gašper Vidmar in Žiga Dimec pa sta bila v 26 minutah igre brez enega samega skoka.

Najboljši strelec je bil Goran Dragić. Zbral je 22 točk. Luka Dončić je bil za spremembo bolj zadržan. Iz igre je vrgel le štirikrat in dosegel štiri točke. Najboljšo tekmo pripravljalnega obdobja je imel z 19 točkami Klemen Prepelič: "Obe ekipi sta prikazali veliko mero energije. Veliko je bilo vzponov in padcev. Ko smo povedli z 68:65, je bilo preveč naših napak. To bo treba odpraviti in popraviti obrambo."

Pričakovano je selektor večino igralnega časa namenil osmerici, preostali so igrali manj kot pet minut, če so sploh stopili na igrišče. Vlatko Čančar zaradi poškodbe gležnja še ni bil pripravljen za igro.

Če se slovenska igra začne pri obrambi, kot ves čas ponavlja Igor Kokoškov, potem izbrana vrsta še niti približno ni pokazala igre, ki naj bi jo krasila na evropskem prvenstvu.

Jaka Lakovič o obrambi: "Spet je bil prvi polčas slabši, v drugem pa smo stopili skupaj in odigrali nekaj odličnih minut, s tem pa ujeli Turke."

Reprezentanca bo priprave nadaljevala v torek. Na seznamu ostaja 14 košarkarjev, tudi Jan Kosi in Saša Zagorac, ki pa v Tel Avivu praktično nista igrala.

V četrtek in petek bo Slovenija v Stožicah gostila Hrvaško.

Matej Hrastar (Radio Slovenija)