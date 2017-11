Kokoškov pred začetkom kvalifikacij: Bodite to, kar smo vedno bili

V nedeljo še tekma proti Španiji

24. november 2017 ob 09:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca dva meseca po največjem uspehu začenja nov projekt - kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo.

Evropski prvaki bodo ob 20.30 v Stožicah gostili Belorusijo. V isti skupini A bo Črna gora gostila Španijo. Kratko reprezentančno okno se bo zaprlo v nedeljo, ko bo Slovenija gostovala v Španiji, Belorusija pa bo igrala s Črno goro.

Vabljeni k ogledu MMCanalize: MMC-jev novinar Tilen Jamnik bo v ponedeljek ob 10.00 komentiral prvi slovenski tekmi. Vabljeni k postavljanju vprašanj.



Dončić se bo potil v Atenah

Zaradi spora med Fibo in Evroligo so oslabljene številne reprezentance. Oslabljena bo tudi Slovenija, številni manjkajoči igralci so se oglasili s svojim sporočilom podpore. "Pozdravljeni, Slovenci! Žal mi je, da ne morem biti z vami, vas pa vabim v Stožice na tekmo z Belorusijo. Navijal bom za vas," tako vabi Luka Dončić, ki se bo hkrati potil v Atenah, kjer Panathinaikos v 9. krogu Evrolige gosti madridski Real.

Kokoškov bo spremljal nastope

Selektor zlate ekipe Igor Kokoškov se je zaradi obveznosti pri Utahu vrnil v ZDA, od koder sporoča: "Dragi prijatelji, žal mi je, da nisem z vami. Želim vam veliko uspehov v naslednjih tekmah. Bodite to, kar smo vedno bili. Nihče od nas ni bil nad ekipo, edina pomembna tekma pa je naslednja. Imamo novo moštvo, nove izzive, a hkrati dobre igralce in vodstvo. Vse gre v pozitivno smer. Spremljal bom vaše nastope in držal pesti, da se čim bolje odrežete."

Skupina A, 1. krog, danes ob 20.30:

SLOVENIJA - BELORUSIJA (Stožice)

Ob 20.00:

ČRNA GORA - ŠPANIJA



2. krog, nedelja ob 19.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA (Burgos)



BELORUSIJA - ČRNA GORA

S. J.