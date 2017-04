Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jan Grebenc je bil z osmimi goli najboljši strelec Ribnice. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koprčani v Ribnici izvlekli remi

Derbi Gorenja in Celja 26. aprila

22. april 2017 ob 21:45

Ribnica - MMC RTV SLO

Rokometaši Rika Ribnice so v derbiju 5. kroga Lige za prvaka doma remizirali s Koprom. Moštvi tako ostajata na tretjem mestu poravnani pri 41 točkah.

Ribničani so dobro odprli tekmo in po golu Alena Kulenovića v 6. minuti povedli s 5:2. A so Koprčani s štirimi zaporednimi goli preobrnili izid. Do konca prvih 30 minut sta se ekipi menjavali v vodstvu, na odmor pa so z minimalno prednostjo odšli gostje (12:13).

Dva gola Bratkoviča v eni minuti

Tudi drugi polčas je bil izenačen. Z golom Blaža Nosana so Ribničani v 52. minuti kot prvi povedli z dvema goloma prednosti (22:20), vendar je Marko Matijaševič tri minute pred koncem tekme izid še enkrat izenačil (22:22). Čeprav sta Jan Grebenc in vratar Marko Klarič z golom prek celega igrišča domačine še enkrat popeljala do plus dve, je Bratkovič z dvema goloma v eni minuti poskrbel za končni izid.

Najbolj razpoloženi igralec Rika Ribnice je bil Jan Grebenc z osmimi goli, osem jih je dosegel tudi Bratkovič v koprski ekipi.

Urbanscape Loka je s s 27:26 strla Krko, medtem ko bo derbi kroga med Gorenjem in Celjem v sredo, 26. aprila.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 5. krog



KRKA - URBANSCAPE LOKA

26:27 (12:16)

Jurečič 11; Cingesar in Kavčič 7.

RIKO RIBNICA - KOPER 2013

24:24 (12:13)

Grebenc 8, Nosan, Kulenović 3; Bratković 8, Krečič 4.

Sreda, 26. aprila:

GORENJE VELENJE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 4 4 0 0 46 GORENJE VELENJE 4 4 0 0 46 KOPER 2013 5 1 1 3 41 RIKO RIBNICA 5 2 1 2 41 URBANSCAPE LOKA 5 2 0 3 33 KRKA 5 0 0 5 28

KONČNICA ZA OBSTANEK, 8. krog:

ISTRABENZ PL. IZOLA - MARIBOR BRANIK

18:35 (11:17)

Stopar 7; Bogadi 6, Velkavrh in Fižuleto 5.

SL. GRADEC 2011 - JERUZALEM ORMOŽ

26:30 (15:14)

6. maja:

DOL TKI HRASTNIK - DOBOVA

16. maja:

DRAVA PTUJ - TRIMO TREBNJE

Lestvica: MARIBOR BRANIK 8 6 1 1 39 TRIMO TREBNJE 7 6 0 1 35 JERUZALEM ORMOŽ 8 6 0 2 35 DOBOVA 7 3 0 4 29 SLOVENJ GRADEC 2011 8 3 2 3 23 DOL TKI HRASTNIK 7 2 1 4 20 DRAVA PTUJ 7 1 0 6 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 8 1 0 7 2

A. V.