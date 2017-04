Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Krimovke so sezono končale s trojno krono - po superpokalu in državnem prvenstvu so zdaj osvojile še pokalno tekmovanje. Foto: www.alesfevzer.com Krimovke so finale suvereno dobile. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Foto: Novi stari zmagovalci - Celjani do 20. pokalnega naslova Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krimovke 24. pokalne zmagovalke Slovenije

Tretje mesto zasedle ajdovske rokometašice

23. april 2017 ob 17:59,

zadnji poseg: 23. april 2017 ob 19:50

Celje - MMC RTV SLO/STA

Krimovke so nesporne vladarice slovenskega rokometa. Po osvojitvi državnega prvenstva so osvojile še pokalno tekmovanje. V finalu so bile boljše od rokometašic ekipe Z'Dežele (33:13).

Krimovke so upravičile vlogo favoritinj zaključnega turnirja slovenskega pokala, že devetnajstič zapored se veselijo osvojitve Pokala Slovenije.

V finalu so visoko premagale Celjanke, z dobro obrambo so popolnoma onemogočile domačinke, v napadu pa so imele veliko razpoloženih igralk. Najbolj med njimi je izstopala Alja Koren, ki je dosegla sedem golov.

Izenačeno le do devete minute

V prvem polčasu so bile domače rokometašice gostjam enakovredne le do devete minute, ko je Pia Hren izenačila na 3:3, to pa je bilo tudi zadnje izenačenje na tekmi. Devet minut pozneje so Krimovke z golom Nine Jeriček domačinkam prvič pobegnile na plus tri (8:5), razpoložena Jeričkova pa je poskrbela tudi za plus štiri (9:5) in plus pet (10:5) v 26. minuti.

Celjanke, ki v prvem polčasu kar dvanajst minut niso premagale razpoložene Miše Marinček, so svoj prvi gol v drugem polčasu dosegle v četrti minuti, uspešna je bila Hrenova, vendar so Krimovke do takrat dosegle že štirinajst golov. Tudi po visokem vodstvu branilke pokalnega naslova niso popuščale, še naprej so igrale zavzeto in učinkovito in v 37. minuti je bilo že 17:7, domačo mrežo je zatresla Aneta Benko, v 42. pa je Tamara Georgijev vodstvo gostij povečala na 20:8. Kljub visokemu vodstvu, so Krimovke še naprej igrale zavzeto, ob koncu tekme pa je razlika znašala dvajset golov.

Pokal Slovenije (Ž)

Finale

KRIM MERCATOR - Z'DEŽELE CELJE

33:13 (12:5)

Krim Mercator: Georgijev 1, Benko 3 (1), Milanović Litre 1, Abina 5 (1), Jeriček 6 (3), Hrnčič 3, Stefanišin, Bajramoska, Marinček, Omoregie 1, Zulič 1, Koren 7, Pandžič, Barič 4, Kamdop 1, Amon.

Z'dežele: Stropnik, Belac 1 (1), A. Vrček 4, S. Vrček, Regner 1, Hren 2, Pišek 3, Robič 1, Cvetko, Helbel, Privšek, Kodele 1, Hohnjec, Florjančič, Hrovatič.

Sedemmetrovke: 6/5; 2/1.

Izključitve: 10 min; 4 min.

500 gledalcev.

Tekma za tretje mesto:

MLINOTEST - Zelene doline Žalec

25:18 (12:9)

Ferfolja 8; Kundija 5.

Polfinale

KRIM MERCATOR - Mlinotest

28:21 (13:14)

Jeriček 6, Barič 5; Ferfolja 7.

Z'DEŽELE CELJE - Zelene Doline Žalec

26:23 (13:10)

Regner 7, A. in S. Vrček 5; Strnad 10.

Zmagovalke Pokala Slovenije

2016/17 - Krim Mercator

2015/16 - Krim Mercator

2014/15 - Krim Mercator

2013/14 - Krim Mercator

2012/13 - Krim Mercator

2011/12 - Krim Mercator

2010/11 - Krim Mercator

2009/10 - Krim Mercator

2008/09 - Krim Mercator

2007/08 - Krim Mercator

2006/07 - Krim Mercator

2005/06 - Krim Mercator

2004/05 - Krim Mercator

2003/04 - Krim Eta Malizia

2002/03 - Krim Eta Kotex

2001/02 - Krim Eta Neutro Roberts

2000/01 - Krim Eta Neutro Roberts

1999/00 - Krim Neutro Roberts

1998/99 - Krim Electa Neutro Roberts

1997/98 - Robit Olimpija

1996/97 - Krim Electa

1995/96 - Krim Electa

1994/95 - Krim Electa

1993/94 - Krim Electa

1992/93 - Krim Electa

1991/92 - Olimpija

D. S.