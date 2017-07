Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Krke so v pretekli sezoni zasedli zadnje mesto v Ligi ABA, zato bodo v novi sezoni tekmovali v drugi ligi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka in Rogaška v novi sezoni v drugi Ligi ABA

Sixt Primorska v kvalifikacijah

24. julij 2017 ob 20:04

Beograd - MMC RTV SLO

Skupščina Lige ABA, ki je potekala v Beogradu, je potrdila drugo Ligo ABA, ki bo premierno že v sezoni 2017/18. V drugi ligi bo sodelovalo 12 klubov, ki so jih zbrali glede na prijavo in izide v državnih prvenstvih.

V sezoni 2017/18 bodo v drugi ligi nastopali Krka, Rogaška, Split, Bosna Sarajevo, Zrinjski, Dynamic, Borac Čačak, Teodo, Lovćen in Ohrid.

Sixt Primorska v kvalifikacijah

Dve ekipi se bosta v drugo ligo kvalificirali preko kvalifikacijskih turnirjev. Prvi kvalifikacijski turnir bo organiziran samo za ekipe iz BiH (Mladost Mrkonjić Grad, Široki Brijeg in Sloboda Tuzla). Zmagovalec turnirja za ekipe BiH bo kvalificiran na drugi in posledično zadnji kvalifikacijski turnir, kjer se bo pridružil ekipam Sixt Primorske, Vršca in Sutjeske.

Zadnji odločilni kvalifikacijski turnir bo v Laktaših med 27. in 29. septembrom. Na tem turnirju bo vsak igral z vsakim in najboljši dve ekipi se bosta pridružili že izbranim ekipam v drugi ligi ABA. Zmagovalec druge lige bo napredoval v prvo ligo v sezoni 2018/19. Skupščina je sprejela tudi pravilo, da se omeji število klubov na pet iz ene države.

Potrdili so tudi superpokal Lige Aba, ki bo v črnogorskem Baru med 20. in 23. septembrom. Na podlagi rezultatov v sezoni 2016/2017 so bili na njega vabljeni Cedevita, Partizan, Budućnost, Igokea, Mega Leks, Cibona, Mornar in FMP. Crvena Zvezda se je zahvalila za povabilo, zaradi že prej potrjenega turnirja Evrolige na superpokalu tokrat ne bo sodelovala.

Liga ABA je še enkrat potrdila odlično poslovanje in bo že od sezone 2017/2018 vsem klubom krila tudi transportne stroške na gostovanja. Skupščina je potrdila tudi plačilo transportnih stroškov v višini 12.000 evrov vsakemu klubu, ki je v ligi nastopal v pretekli sezoni.

V elitni Ligi ABA bo nastopala le Union Olimpija, ki je v pretekli sezoni osvojila državni in pokalni naslov. "Union Olimpija podpira odločitve in smernice Lige ABA, ki bo odslej klubom še bolj prijazna, saj bo organizator ekipam poleg hotelov in sodnikov, subvencioniral tudi stroške prevozov na tekme. Ob tem si bomo klubi med seboj razdelili tudi del dobička, del pa ga bomo namenili za organizacijo 2. Lige ABA in mladinskih turnirjev. Pri Olimpiji smo se zavzemali za uvrstitev tretjega slovenskega predstavnika v 2. Ligo ABA ob bok Rogaški in Krki. Z uvrstitvijo Primorske v kvalifikacije je ta cilj vsaj delno dosežen. Veselimo se začetka tekmovanja v Ligi ABA, kjer naš klub sodeluje že od premierne sezone," je pojasnil direktor Uniona Olimpije Matevž Zupančič.

A. G.