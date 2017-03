Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec je bil najkoristnejši igralec tekme - 16 točk, osem podaj, šest skokov, indeks 23. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka stoodstotna v Ligi za prvaka

Rogaška proti Unionu Olimpiji; Helios proti Laškemu

25. marec 2017 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so v Ligi za prvaka dosegli drugo zmago, v domači dvorani so bili boljši od Hopsov s Polzele (76:64).

Polzeljani so vodili le v 1. četrtini (5:10), ki pa jo je Krka na koncu vseeno dobila s tremi točkami prednosti (22:19). Prednost so Novomeščani do odhoda na polčas povišali na devet točk prednosti (43:34). V tretji četrtini je Krka zaigrala še bolje, kar se je poznalo na izidu, vodili so za 14 točk (59:45).

Gostujoča ekipa je slabih pet minut pred koncem srečanja zaostajala le še za šest točk (66:60), a je Krka takoj odgovorila - proste mete je uspešno izvedel Žiga Dimec, za piko na i pa je Matic Rebec zadel še trojko, prednost je bila spet dvomestna (71:60). Tekmo so varovanci Simona Petrova mirno pripeljali do konca.

Pri zmagovalcih sta po 16 točk dosegla Sandi Čebular in Rebec, pri poražencih pa je Dejan Ćup dosegel 13 točk.

DP (M) - LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 2. krog



KRKA - HOPSI POLZELA

76:64 (22:19, 21:15, 19:15, 14:15)

Čebular in Rebec po 16, Ritlop 10; Ćup 13, Bukovič 11.



Ob 19.00:

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA



HELIOS SUNS - ZLATOROG LAŠKO

Lestvica: KRKA 2 2 0 4 UNION OLIMPIJA 1 1 0 2 ROGAŠKA 1 1 0 2 HOPSI POLZELA 2 0 2 2 ZLATOROG 1 0 1 1 HELIOS SUNS 1 0 1 1

LIGA ZA OBSTANEK, 2. krog

LTH CASTINGS - ŠENČUR GGD

62:92 (19:17, 12:30, 8:21, 23:24)

Stopar in Grum po 17; Pavić 16, Martinčič 15.

Ob 19.30:

PORTOROŽ - TAJFUN



Nedelja ob 19.30:

SIXT PRIMORSKA - TERME OLIMIA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 11 10 1 21 ŠENČUR GGD 12 8 4 20 TAJFUN 11 7 4 18 TERME OLIMIA PODČETRTEK 11 5 6 16 LTH CASTINGS 11 3 9 15 PORTOROŽ 11 1 10 12

D. S.