Kvalifikacije za Ligo prvakov: Maribor - Zrinjski 1:1

Maribor mora postaviti le še piko na i

19. julij 2017 ob 21:01,

zadnji poseg: 19. julij 2017 ob 21:44

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora na Ljudskem vrtu igrajo povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, njihov nasprotnik je Zrinjski Mostar.

Čeprav je bila popotnica s prve tekme odlična - slovenski prvaki so v gosteh slavili z 2:1, je Zrinjski Ljudski vrt utišal že v prvih minutah, ko je bil v prvi nevarni akciji gostov učinkovit Ognjen Todorović - ta je tako kot na prvi tekmi žogo poslal v mariborska vrata tudi na povratnem srečanju.

Maribor se je po uvodnem šoku pobral - v 24. minuti je žogo na sredini priboril Valon Ahmedi, ki jo je poslal naprej Luki Zahoviću, a žoge ni imel popolnoma pod nadzorom, tako da ni uspel ogroziti vrat Zrinjskega. Mariboru pa se je sreča nasmehnila v 27. minuti, ko je Mitja Viler poskusil s predložkom, žoga pa je končala pod prečko gostujočih vrat.

Maribor je v prvem polčasu enkrat zadel v okvir vrat, Zrinjski pa trikrat.

V 58. minuti so Mariborčani prišli do lepe priložnosti. Ahmedi je prišel do odbite žoge, žogo je poslal Dinu Hotiću, ki pa mu je spodrsnilo, njegov strel tako ni bil natančen.

"Prepričan sem, da imamo dovolj izkušenj v ekipi in si tega ne bomo dovolili. Obenem pa so mlajši igralci lačni uspehov, z veliko željo po uvrstitvi v naslednji krog. Zahteva se popolna osredotočenost, z željo po nadzoru igre. Nikakor pa ne pride v poštev razmišljanje, da smo kljub prednosti s prve tekme lahko bolj sproščeni," pred tekmo razmišlja trener Darko Milanič.

Skupni zmagovalec se bo prihodnji teden v 3. krogu pomeril z islandskim Hafnarfjördurom, ki je bil boljši od Vikingurja.

Liga prvakov, 2. predkrog, povratne tekme

Danes ob 20.15:

MARIBOR - ZRINJSKI MOSTAR 1:1 (1:1) 2:1

Viler 27.; Todorović 7.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Pihler, Hotić (65./Mešanović), Ahmedi, Bajde, Zahović (66./Tavares).



Zrinjski: Pirić, Galić, Jakovljević, Katanec, Stojkić, Perišić, Pezer, Filipović, Todorović, Bilbija, Jović.

Sodnik: Ola Hobber Nilsen (NOR)

Ostale današnje tekme:

Dudelange (LUKS) - APOEL 0:1 (0:1) 0:1

Ob 19.15:

ROSENBORG - DUNDALK (IRS) 1:1

Ob 19.30:

KÖBENHAVN - ŽILINA 3:1

(Verbič)

KUKËSI (ALB) - ŠERIF TIRASPOL 0:1

Ob 20.00:

LUDOGOREC - ŽALGIRIS 1:2



Ob 20.30:

SALZBURG - HIBERNIANS (MLT) 3:0

Ob 20.45:

LEGIA VARŠAVA - MARIEHAMN (FIN) 3:0



CELTIC - LINFIELD (S. IRS) 2:0

Ob 21.15:

HONVED (MAD) - HAPOEL BER ŠEVA 1:2

V krepkem tisku so izidi prve tekme.

S. J.