Leta 2018 začetek svetovnega pokala na Pokljuki

Začetek letošnje sezone v Östersundu

21. november 2017 ob 17:30

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Mednarodna biatlonska zveza je na zasedanju v Frankfurtu določila koledar tekem svetovnega pokala za sezono 2018/19. Ta se bo začela na Pokljuki, tekme bodo med 3. in 9. decembrom.

Svetovni pokal se bo tako po dveh letih vrnil na Pokljuko, kjer so se najboljši biatlonci sveta nazadnje zbrali decembra 2016.

Po treh letih premora bodo tekme biatlonskega svetovnega pokala spet tudi v Severni Ameriki, in sicer v Canmoru v Kanadi (od 4. do 10. februarja 2019) in Soldier Hollowu v ZDA (od 11. do 17. februarja 2019).

Finale omenjene sezone bo v Oslu med 18. in 24. marcem 2019, svetovno prvenstvo pa med 7. in 17. marcem 2019 v Östersundu.

Letošnja sezona se bo začela v nedeljo, 26. novembra, v Östersundu na Švedskem.

Tekme svetovnega pokala v sezoni 2018/19:

Pokljuka (Slo) 3.—9. december 2018

Hochfilzen (Avt) 10.—16. december 2018

Nove Mesto (Češ) 17.—23. december 2018 (datum še ni potrjen)

Oberhof (Nem) 7.—13. januar 2019

Ruhpolding (Nem) 14.—20. januar 2019

Antholz/Anterselva (Ita) 21.—27. januar 2019

Canmore (Kan) 4.—10. februar 2019

Soldier Hollow (ZDA) 11.—17. februar 2019

Östersund (Šve) 7.—17. marec 2019 – svetovno prvenstvo

Oslo (Nor) 18.—24. marec 2019

A. V.