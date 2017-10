Liga prvakov: Qarabag - Atletico Madrid

Na Stamford Bridgeu derbi Chelsea - Roma

18. oktober 2017 ob 18:47,

zadnji poseg: 18. oktober 2017 ob 19:01

Lizbona/London - MMC RTV SLO

Sredin večer prinaša tekme 3. kroga nogometne Lige prvakov v skupinah od A do D. Atletico Madrid, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, od 18.00 naprej gostuje pri Qarabagu.

Madridčani pri prvaku Azerbajdžana potrebujejo zmago. V derbiju Oblakove skupine C se bosta ob 20.45 na Stamford Bridgeu udarila Chelsea in Roma. Londončani imajo po dveh krogih poln izkupiček in šest točk, Roma pa dve manj. Obe ekipi gresta v tekmo s porazom v domačih prvenstvih. Chelsea je presenetljivo klonil s Crystal Palaceom (2:1), medtem ko je bil od Rimljanov boljši Napoli (1:0).

Drugi angleški predstavnik Manchester United gostuje pri Benfici. Zasedbi portugalskega trenerja Joseja Mourinha gre zaenkrat v Ligi prvakov vse po načrtu, saj so prepričljivo premagali tako Basel kot tudi moskovski Cska. S tretjo zaporedno zmago bi naredili velik korak proti osmini finala najelitnejšega tekmovanja, kjer so nazadnje igrali v sezoni 2013/14. Mourinho sicer še vedno ne more računati na poškodovane Paula Pogbaja, Marouana Fellainija, Erica Baillyja in Zlatana Ibrahimovića.

V skupini B se bosta pomerila Anderlecht in PSG ter Bayern in Celtic, v skupini D pa Barcelona - Olympiacos in Juventus - Sporting.

LIGA PRVAKOV



3. KROG, danes ob 20.45



Skupina A:

BENFICA - MANCHESTER UNITED



CSKA MOSKVA - BASEL

Lestvica: MANCHESTER UNITED 2 2 0 0 7:1 6 BASEL 2 1 0 1 5:3 3 CSKA MOSKVA 2 1 0 1 3:5 3 BENFICA 2 0 0 2 1:7 0

Skupina B:

ANDERLECHT - PARIS SG

(Berić)



BAYERN - CELTIC

Lestvica: PARIS SG 2 2 0 0 8:0 6 BAYERN 2 1 0 1 3:3 3 CELTIC 2 1 0 1 3:5 3 ANDERLECHT 2 0 0 2 0:6 0

Skupina C:

CHELSEA - ROMA



Ob 18.00:

QARABAG - ATLETICO MADRID 0:0 (0:0)

Jan Oblak brani za Atletico.

Lestvica: CHELSEA 2 2 0 0 8:1 6 ROMA 2 1 1 0 2:1 4 ATLETICO MADRID 2 0 1 1 1:2 1 QARABAG 2 0 0 2 1:8 0

Skupina D:

BARCELONA - OLYMPIACOS



JUVENTUS - SPORTING

Lestvica: BARCELONA 2 2 0 0 4:0 6 SPORTING 2 1 0 1 3:3 3 JUVENTUS 2 1 0 1 2:3 3 OLYMPIACOS 2 0 0 2 2:5 0

A. V.