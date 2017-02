Liga prvakov v rokometu: Celje PL - Kielce 23:28 (45. minuta)

Lov na osmino finala

19. februar 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 20:09

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v lovu na osmino finala v Ligi prvakov v neugodnem položaju. Ob 19.00 so začeli tekmo proti Kielcam.

Trenutni izid je 28:23 za Poljake. Po uvodnem otipavanju so Kielce že v 8. minuti vodile s tremi goli prednosti (7:4), v 15. minuti pa je bilo 11:7. Sledile so najboljše celjske minute, gostitelji so s trdo obrambo in hitrimi protinapadi naredili delni izid 8:2 in tako povedli s 15:13. Imeli so celo napad za vodstvo s tremi zadetki razlike, a po številnih napakah so se ob odmoru sami znašli v zaostanku treh golov (19:16).

Celjani so na lestvici trenutno sedmi. Za preboj med 6 in osmino finala potrebujejo točke, kar pa je težko pričakovati proti aktualnemu prvaku.

Kielce so izjemno motivirane, saj lovijo prvo mesto, ki edino pelje neposredno v četrtfinale.

Skupina B, danes ob 19.00:

CELJE PL - KIELCE -:- (-:-)

Danes:

KRISTIANSTAD - RHEIN N. LÖWEN

PICK SZEGED - VARDAR 21:23 (11:12)

MEŠKOV BR. - ZAGREB 21:21 (11:9)

Vardar 16, Kielce 14, Pick Szeged in Rhein Neckar po 13, Meškov Brest 12, Kristianstad 6, Celje PL in Zagreb 5.

Skupina A:

KIEL - VESZPREM 25:27 (15:15)

KADETTEN - BARCELONA 24:31 (10:18)

FLENSBURG - PSG 33:34 (18:15)

WISLA PLOCK - BJERRINGBRO 28:25 (13:15)

Barcelona 20, PSG 18, Veszprem 12, Flensburg in Kiel po 11, Wisla Plock 8, Bjerringbro 4, Kadetten 2.

Skupina C:

TATRAN PREŠOV - LA RIOJA 30:27 (18:16)

METALURG SKOPJE - ČEHOVSKI MEDVEDI 31:24 (15:10)

MONTPELLIER - ELVERUM 31:24 (16:11)

Montpellier 14, La Rioja 11, Metalurg 10, Prešov 9, Elverum 8, Čehovski medvedi 6.



Skupina D:

UMINHO BRAGA - NANTES 29:34 (13:18)

BEŠIKTAŠ - DINAMO BUKA. 29:27 (14:12)

HOLSTEBRO - MOTOR ZAPOROŽJE 28:30 (17:15)

Nantes 17, Motor Zaporožje 15, Bešiktaš 11, Dinamo 8, Holstebro 5, Braga 4.

