Visoki zmagi Olimpije in Sixt Primorske

Helios gosti Krko

18. april 2018 ob 18:00,

Šenčur GGD je v 9. krogu Lige za prvaka izgubil proti Sixt Primorski s 74:97. Visoke zmage se je veselila tudi Petrol Olimpija.

Sixt Primorska, ki je najprijetnejše presenečenje letošnje sezone, je v drugem jadranskem tekmovanju zasedla 2. mesto. V finalu, ki ga je gostil Čačak, je izgubila proti novomeški Krki. Dolenjci so si tako pridobili vstopnico za ABA-ligo v naslednji sezoni, Primorska pa bo morala za kaj podobnega počakati vsaj do naslednje sezone.

Gladka zmaga Olimpije v Tivoliju

Košarkarji Petrola Olimpije so dosegli sedmo zmago in ostajajo med vodilnimi ekipami Lige Nova KBM za prvaka. V dvorani Tivoli so premagali Šentjur s 96:62. Vse je bilo odločeno že po prvih desetih minutah. Ljubljančani so povedli kar z 32:14, dobili pa so tudi preostale tri četrtine, tako da je končni izid realen pokazatelj moči na parketu.

Po mesecu premora zaradi poškodbe se je v vrste Petrola Olimpije vrnil Jan Špan - zaradi pravila slovenskih igralcev je tekmo izpustil Jordan Morgan. Najboljša posameznika sta bila Gregor Hrovat z 20 točkami (trojke 4:4) ter Devin Oliver (14 točk, 6 skokov, 4 podaje, indeks 23). V vrstah Šentjurja je z dvojnim dvojčkom izstopal Tomaž Bolčina (17 točk in 10 skokov).

V soboto prenos derbija iz Novega mesta

Že v soboto na male zaslone prihaja tradicionalni slovenski košarkarski derbi med Krko in Petrolom Olimpijo. Prava poslastica za ljubitelje slovenske košarkarske, ki se bo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu začela ob 18.00.

LIGA ZA PRVAKA, 9. krog:

PETROL OLIMPIJA - ŠENTJUR

96:62 (32:14, 17:15, 28:15, 19:18)

Hrovat 20, Oliver 14, Sanon 12; Bolčina 17, Rizman 12.

ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA - SIXT PRIMORSKA

74:97 (13:25, 27:18, 18:28, 16:26)

Murić 19, Rizvić 14; Rebec in Mulalić po 18, Čakarun 16, Joksimović 11, Ferme 10.

Ob 19.00:

HELIOS SUNS - KRKA



ROGAŠKA - ILIRIJA

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 9 7 2 16 SIXT PRIMORSKA 9 7 2 16 KRKA 8 6 2 14 ROGAŠKA 8 4 4 12 ŠENČUR 9 3 6 12 HELIOS SUNS 8 3 5 11 ŠENTJUR 9 2 7 11 ILIRIJA 8 2 6 10

