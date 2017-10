Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Liverpool je petkrat osvojil evropski naslov, nazadnje v Carigradu leta 2005 (na fotografiji), ko so rdeči izničili prednost treh zadetkov in po izvajanju 11-metrovk premagali Milan. Foto: Reuters V obrambi smo kompaktni, težave imamo z doseganjem zadetkov. Niti slučajno ni slabega vzdušja v garderobi. Jürgen Klopp Liverpoolčani na Wembleyju po zmagi v finalu Evropskega pokala leta 1978. S tem so rdeči ubranili naslov prvaka iz prejšnje sezone, ko so v finalu slavili na rimskem Olimpicu. Edini zadetek na tekmi je dosegel Kenny Dalglish (na fotografiji skrajno desno). Foto: AP Kenny Dalglish in Steven Gerrard - po mnenju Liverpoolovih navijačev najboljša nogometaša v zgodovini kluba. Foto: Reuters Jürgen Klopp je v štajersko prestolnico z Liverpoolom prišel po poln izkupiček točk. Vseeno je 50-letni Nemec svoje varovance večkrat opozoril, da Mariborčanov ne gre podcenjevati. Foto: Reuters Mohamed Salah je največja Liverpoolova poletna okrepitev. S šestimi zadetki je tudi najboljši strelec Liverpoola v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Liverpool v Ljudskem vrtu lovi 203. evropsko zmago

Predstavitev slovitega nasprotnika Maribora v Ligi prvakov

17. oktober 2017 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes bo v Ljudskem vrtu gostoval Liverpool - petkratni evropski prvak, ki pa letos v skupinskem delu Lige prvakov še ni okusil slasti zmage.

Liverpoolčanom v najelitnejšem evropskem nogometnem tekmovanju - potem ko so v kvalifikacijah gladko odpravili Hoffenheim - ne gre vse po načrtih. Varovanci Jürgena Kloppa ne igrajo prepričljivo, v obrambi delajo odločno preveč napak, v napadu pa zapravljajo kopico priložnosti, zaradi česar imajo tudi v angleškem prvenstvu precej manjšo bero točk od želene.

Na dozdajšnjih obračunih letošnje Lige prvakov so dvakrat remizirali. Proti Sevilli so na Anfieldu iz rok izpustili vodstvo in tekmo končali s točko (2:2), v Moskvi so bili celotno srečanje bistveno boljši nasprotnik od Spartaka, vendar vratarjev Artijoma Rebrova in rezervista Aleksandra Selikova niso uspeli premagati še drugič (1:1).

Zlata sedemdeseta in osemdeseta leta

Rdeči z Anfielda so v evropskih tekmovanjih najuspešnejši angleški klub. Petkrat so postali kralji Evrope, trikrat so osvojili Pokal Uefa, prav tolikokrat so dvignili še evropski superpokal. V Evropskem pokalu (danes Liga prvakov) so prvič slavili v sezoni 1977, ko so na rimskem Olimpicu v finalu premagali Borussio Mönchengladbach (3:1), leto pozneje so v finalu z 1:0 na Wembleyju po golu Kennyja Dalglisha premagali Club Brugge. Na Parku Princev so leta 1981 z minimalno zmago, ki jo je zagotovil Alan Kennedy, ugnali Real Madrid (1:0), tri leta pozneje po izvajanju 11-metrovk v Rimu še Romo (5:3). To je bilo izjemno uspešno obdobje za angleške klube, ki so med letoma 1976 in 1984 kar sedemkrat osvojili tekmovanje, ob Liverpoolu po dvakrat še Nottingham Forest, leta 1982 tudi Aston Villa, ki je v finalu z 1:0 premagala münchenski Bayern.

Tragedija na Heyslu in prepoved nastopanja

29. maja 1985 se je Liverpool še petič v zgodovini uvrstil v finale Evropskega pokala. Tekma proti končnemu zmagovalcu Juventusu (0:1) je bila odigrana na stadionu Heysel v Bruslju. Pred obračunom velikanov evropskega nogometa je prišlo do navijaških spopadov, v divjanju huliganov se je zid, ki je na tribunah ločil navijaške sektorje na dotrajanem stadionu zrušil in pod seboj pokopal množico ljudi. Umrlo je 39 navijačev Juventusa. Evropska nogometna zveza je hitro ukrepala, angleške klube je suspendirala iz nogometnih tekmovanj pod svojim okriljem, prvi, ki so z Otoka spet lahko nastopili v Evropskem pokalu, so bili nogometaši Arsenala, in sicer v sezoni 1991/92.

Carigrajski finale za anale

Po letu 1985 se je Liverpool v elitno tekmovanje prvič uvrstil v sezoni 2001/02 - leto dni po zmagi v finalu Pokala Uefa - , v sezoni 2004/05 so nato rdeči pod vodstvom Rafaela Beniteza še petič v zgodovini osvojili evropski naslov, potem ko so po izvajanju 11-metrovk v carigrajskem finalu premagali Milan (6:5). Italijanski prvoligaš je ob polčasu vodil s 3:0, nato pa v pičlih šestih minutah nadaljevanja zapravil visoko prednost (3:3). V podaljšku je Liverpoolov vratar Jerzy Dudek ubranil dvojni poskus Andreja Ševčenka iz neposredne bližine, prav Ukrajinec je bil tudi tisti, ki je zapravil odločilni strel z bele točke. Dve leti pozneje sta se Liverpool in Milan znova srečala v finalu, tokrat so bili v Atenah z 2:1 boljši rdeče-črni.

Rdeči v Ljudski vrt po 203. evropsko zmago

Liverpool, 18-kratni angleški prvak, ki je nazadnje angleško krono osvojil davnega leta 1990, se v zadnjih letih ni naužil Lige prvakov, zaradi slabših uvrstitev v angleškem prvenstvu se je moral zadovoljiti z igranjem v Evropski ligi, kjer se je v sezoni 2015/16 uspel prebiti v veliki finale, a je tam klonil pred Sevillo (1:3). Do danes so rdeči v evropskih tekmovanjih odigrali 367 tekem, dobili so jih 202, 85-krat so remizirali, 80-krat izgubili (vir: Lfchistory.net). Proti slovenskim klubom so odigrali dve tekmi - obe proti Olimpiji v Pokalu Uefa v sezoni 2003/04. Prva se je za Bežigradom končala brez zmagovalca (1:1), drugo so Angleži na Anfieldu dobili s 3:0.

Klopp dal večji poudarek na napad

Ekipa iz mesta Beatlov v štajersko prestolnico prihaja z dobro popotnico. Prejšnji konec tedna je v največjem angleškem derbiju remizirala z Manchester Unitedom (0:0). Kloppovi varovanci so bili od rdečih vragov boljši pravzaprav v vseh elementih igre, a je Jose Mourinho še drugič zapored uspel na stadionu večnega tekmeca z izjemno obrambno igro iztržiti točko brez zadetkov. Vseeno nekaj grenkega priokusa za navijače ostaja. V poletnem prestopnem roku se je nemški strateg odločil okrepiti predvsem napad, na obrambo je nekoliko "pozabil". V klub sta za visoke vsote prispela Mohamed Salah in Alex Oxlade-Chamberlain, obrambo je okrepil zgolj 23-letni Andrew Robertson, ki pa na pravo priložnost še čaka in bo proti Mariboru zaigral za mladinsko ekipo. Zadnja linija rdečih je bila letos precej nezanesljiva, v igri se bo v Ljudskem vrtu precej poznala odsotnost kreativnega Adama Lallane in Sadia Maneja, a bodo vrzel ob odsotnosti slednjih zagotovo dobro zapolnili Philippe Coutinho, Salah in Roberto Firmino. S klopi bo nevaren Daniel Sturridge.

Zgolj dve točki iz dveh tekem Lige prvakov Kloppu nista dovolj, dva zaporedna obračuna z Mariborom 50-letnemu Nemcu predstavljata predvsem možnost, da z Liverpoolom okrepi svoj položaj v skupini E in postavi temelje za napredovanje v osmino finala tekmovanja ... a Maribor še zdaleč ne bo lahek zalogaj.

Mitja Lisjak