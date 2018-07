Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Alisson Becker utegne postati peti igralec, ki bi iz Rome prestopiil v Liverpool. Predtem so rdeči iz večnega mesta na Anfield pripeljali Alberta Aquilanija, Alexandra Donija, Fabia Borinija in Mohameda Salaha. Foto: Reuters Dodaj v

Liverpool želi na Anfield pripeljati Alissona. Bo padel nov rekord?

Klopp vneto išče novega čuvaja mreže

18. julij 2018 ob 07:18

Liverpool,Rim - MMC RTV SLO

Liverpool želi v svoje vrste pripeljati brazilskega reprezentančnega vratarja Alissona Beckerja. Roma zanj zahteva dobrih 74 milijonov evrov.

25-letni vratar, ki je v Rim pred dvema letoma prišel iz Internacionala, je za italijanskega prvoligaša v prejšnji sezoni odigral 37 prvenstvenih tekem, na katerih je prejel 28 zadetkov - manj jih je prejel le prvak Juventus z Wojciechom Szczesnyjem in Gianluigijem Buffonom (24).

Na 37 omenjenih tekmah je Alisson mrežo nedotaknjeno ohranil 17-krat. Z morebitnim prestopom bi Liverpool podrl absolutni rekord po odšteti odškodnini za vratarja, ki ga še vedno drži Juventus.

Ta je leta 2001 za Buffona odštel 53 milijonov evrov. V Premier ligi je za zdaj najdražji vratar Ederson, za katerega je Manchester City Benfici nakazal 40 milijonov evrov.

Ni skrivnost, da si menedžer rdečih z Anfielda Jürgen Klopp že dlje časa želi novega vratarja. Trenutna čuvaja mreže Simon Mignolet in Loris Karius sta se (pre)večkrat izkazala za nezanesljiva, še najbolj izstopa predstava drugega v letošnjem finalu Lige prvakov v Kijevu. Dobro obveščeni viri pri Sky Italii poročajo, da je Liverpool za brazilskega vratarja ponudil 70 milijonov evrov, kar so v mestu Beatlov že zanikali. V letošnjem poletnem prestopnem roku so Kloppovo ekipo sicer okrepili Naby Keita (RB Salzburg), Fabinho (Monaco) in Xherdan Shaqiri (Stoke City), klub pa je brez odškodnine zapustil Emre Can (Juventus).

Alisson je na preteklem svetovnem prvenstvu v Rusiji med vratnicama stal na vseh petih tekmah brazilske reprezentance, svojo mrežo je nedotaknjeno ohranil trikrat. Selecao je v četrtfinalu s turnirja izločila Belgija.

