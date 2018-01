Logar ne bi izbral Olimpije v četrtfinalu, Glavič pa bi razmislil

14. januar 2018 ob 06:31

Jesenice - MMC RTV SLO

Šest derbijev je pokazalo, da so Jeseničani z naskokom najboljša ekipa v Sloveniji in tudi resni kandidati za naslov v Alpski ligi. Ljubljančane čaka še veliko dela, pred končnico pa potrebujejo še kakšno okrepitev.

Na Jesenicah se poznajo sadovi odličnega dela v zadnjih letih. Četrto sezono klub vodi predsednik Anže Pogačar, ki pa je napovedal, da se bo poleti poslovil s tega mesta. Dvakrat so železarji osvojili naslov državnih prvakov proti propadli Olimpiji, ki je igrala v Ligi Ebel. Za SŽ Olimpijo, ki skuša izpeljati novo zgodbo brez dolgov, so Jeseničani trenutno premočni.

V letošnji sezoni so železarji eni izmed glavnih favoritov za naslov v Alpski ligi. Nosilci igre bi vsekakor lahko zaigrali tudi v Ligi Ebel. Igrajo moderen hokej, z veliko hitrega drsanja in s štirimi napadi, kar je bilo na vseh letošnjih derbijih ključnega pomena. V prvi tretjini so bili zmaji na večini tekem celo boljši, a so potem popolnoma popustili in na zadnjih dveh srečanjih prejeli pravo lekcijo. Sobotni večer pred 3.300 gledalci v Podmežakli je postregel z največjo razliko na letošnjih obračunih (7:2).

Glavič: Poraz pred dvema tednoma dobrodošel

"Zelo sem zadovoljen s predstavo. Tudi v prvi tretjini smo imeli priložnosti, a nam še ni steklo. V drugi tretjini se je res plošček odbijal na naše palice. 30. decembra smo izgubili derbi pred domačimi navijači. Ta poraz je bil dobrodošel, da smo znova začeli igrati po dogovoru. Izboljšali smo tudi igro z igralcem več, Olimpija se zelo dobro brani z igralcem manj in ni lahko zadeti," je pojasnil trener Gaber Glavič, ki je odlično nadgradil delo Nika Zupančiča iz prejšnje sezone.

Do konca rednega dela čaka železarje še zelo naporen razpored. "V torek nas čaka pravi boj v Salzburgu, to je res težko gostovanje. Asiago je edina ekipa, ki nas je v tej sezoni nadigrala," je pogled naprej usmeril jeseniški strateg.

Prve tri ekipe po rednem delu Alpske lige izbirajo tekmece v četrtfinalu, ki se igra na štiri zmage. Jeseničani bi si lahko izbrali tudi Olimpijo. Bili bi v vlogi velikih favoritov, potovanja so kratka in poceni, Podmežakla pa polna in s tem seveda tudi klubska blagajna. Proti vsem drugim tekmecem je težko pričakovati lep obisk.

"Če bomo imeli možnost izbire tekmeca, bomo morda izbrali tudi Olimpijo. Odvisno je, kako se bodo stvari razpletle v zadnjih desetih krogih. Odziv navijačev je pravi, derbi jim je všeč. Navadili so se hoditi na te tekme, ker so si derbiji sledili v strnjenem ritmu," je še dodal Glavič, ki je zadovoljen z igralskim kadrom in do konca januarja, ko se izteče prestopni rok, ne načrtuje okrepitev.

Logar ne bi izbral Olimpije v četrtfinalu

Zelo razigran je bil Miha Logar, ki je dosegel četrti zadetek: "Trener mi res zaupa veliko minutažo. Redno igram v drugem in četrtem napadu, skoraj vseskozi sem na ledu, in to mi ugaja. Olimpija ima dobre napadalce in v prvi tretjini ima veliko moči. Težko nam je bilo večkrat v uvodni tretjini. Mi igramo s štirimi napadi in s 13 napadalci, meljemo lahko vso tekmo, kar se pokaže v drugi in tretji tretjini."

V nasprotju s trenerjem Glavičem si v končnici ne želi igrati proti večnim tekmecem: "Dobro igramo na derbijih z Olimpijo, vendar si jih ne bi izbral v končnici. Na teh srečanjih se lahko marsikaj zgodi. V prvem krogu si ne želim tega obračuna, morda v polfinalu ali finalu."

Kalan: Vzdušje je bilo noro

"Nobene panike ne zganjamo po prvi tretjini. Imamo veliko moči in to unovčimo v nadaljevanju tekme. Igra z igralcem več nam ni nikakor ne steče, a mislim, da se bo tudi to uskladilo. To je ključ do zmag v končnici. Januarja imamo res celo serijo gostovanj, zato je bilo lepo igrati pred polnimi tribunami v domači dvorani. Vzdušje je bilo noro," je bil zadovoljen eden izmed nosilcev igre Luka Kalan.

Brodnik: Če smo disciplinirani, se lahko merimo z Jeseničani

Zelo zaskrbljeni so lahko v taboru Olimpije, ki je trenutno na šestem mestu. "V drugi tretjini smo zelo hitro prejeli zadetke. Ni se nam uspelo pobrati. Imeli smo preveč neumnih izključitev, na lahek način smo izgubljali ploščke v obrambni tretjini in nato prejeli gole. Če smo disciplinirani, se lahko merimo z Jeseničani. Na derbiju je pritisk na mlade igralce zelo velik. Številni igralci v naši ekipi so se prvič soočili s tako odgovornostjo in sprejeli so napačne odločitve," je razmišljal trener Andrej Brodnik.

Posebej ga lahko skrbi razpad sistem v drugi tretjini, ko so Jeseničani zabili kar šest golov. Robert Kristan je nato zapustil vrata in v zadnjih 20 minutah je branil Tilen Spreitzer.

"Ko smo povedli v prvi tretjini, Jeseničani niso bili videti dobro na ledu. Po izenačenju se jim je vse poklopilo in nemogoče jih je bilo austaviti. Po tako slabi drugi tretjini ni imelo smisla, da bi Kristana držal v vratih. Na sporedu bo še veliko tekem," je še povedal Brodnik.

Groznik: Ta poraz vsekakor boli

Kapetan Boštjan Groznik ni iskal izgovorov: "Prav nič se nismo naučili iz poraza v Ljubljani. Po dobri prvi tretjini smo naredili nekaj neumnih prekrškov in po prejetem golu je šlo vse skupaj le še navzdol. Ni se nam več uspelo sestaviti. Jeseničani so dobili dodatno energijo, njihova zmaga je zaslužena. Ta poraz vsekakor boli."

Predsednik Olimpije Tomaž Vnuk je večkrat poudaril, da ne načrtuje novih okrepitev. S trenutnim igralskim kadrom je realen cilj končnica Alpske lige. Polfinale bo težko dosegljiv, v finalu državnega prvenstva pa bi bila že ena zmaga nad Jesenicami velik uspeh.

Aleš Golob