Kristan: Najlepše je zmagati pred tako napolnjeno dvorano na Jesenicah

Glavič: Včasih tudi precej boljša ekipa ne zmaga

31. december 2017 ob 14:03

Jesenice - MMC RTV SLO

Robert Kristan je bil v soboto zvečer že v olimpijski formi. Vratar SŽ Olimpije je spravljal v obup jeseniške napadalce. Ljubljančani so prvič v letu 2017 ugnali večne tekmece.

Na zadnjem derbiju pred dvema tednoma v Tivoliju so zmaji večji del tekme narekovali ritem, imeli precej več strelov (40:23) in se po samostojih prodorih štirikrat znašli sami pred vratarjem Clarkom Saundersom, ki pa ni klonil niti enkrat. V soboto so imeli železarji pobudo, veliko več strelov (36:22), vendar je odlični Kristan 58 minut zaklenil vrata. Šele ob igri brez vratarja so Jeseničani dosegli oba zadetka in poskrbeli za napeto zadnjo minuto, a podaljška niso uspeli izsiliti (2:4).

Ljubljančani, ki so pred soboto zadnjič okusili slast zmage na večnih derbijih 11. oktobra lani na tekmi za superpokal v Podmežakli, so sanjsko odprli srečanje. Že v 26. sekundi je Matic Kralj presenetil Saundresa in hitro vodstvo jim je omogočilo bolj obrambno nadaljevanje. Morda so bili na vseh letošnjih derbijih celo najbolj v podrejenem položaju, a so unovčili priložnosti in naredili velik korak proti končnici.

Poraze s prejšnjih derbijev so pozabili

"Zavedali smo se, da bo težka tekma. Poraze s prejšnjih derbijev smo že pozabili. Cilj so bile tri točke in peta zaporedna zmaga v Alpski ligi, kar nam je tudi uspelo. Najlepše je zmagati na zadnji tekmi v letu pred tako napolnjeno dvorano na Jesenicah," je bil zadovoljen Kristan, ki je po letu dni premora našel nov motiv. Že pred sezono je dejal, da želi braniti na olimpijskem turnirju v Pjongčangu. 40 dni pred začetkom je v sijajni formi.

Kristan večkrat jezen na soigralce

Izkušeni čuvaj mreže se je večkrat razjezil na mlajše soigralce, ki so naredili nekaj velikih napak v obrambni tretjini. "Derbi prinese nervozo, zato smo igrali bolj zaspano po hitrem vodstvu. Precej zelo slabih odločitev smo sprejeli v obrambni tretjini in ponudili smo jim veliko priložnosti. Upravičeno sem bil jezen, soigralci pa dobro vedo, da je treba kdaj tudi povzdigniti glas. Moja koncentracija je vseskozi na visokem nivoju, čeprav se me morda kdaj tudi sliši na tribuno," je razlagal dolgoletni prvi vratar risov, ki upa, da se serija petih zmag zmajev ne bo hitro končala: "Cilj je končnica Alpske lige. Upam, da bomo naš zmagoviti niz še podaljšali. S tem bi si kupili jokerja, ki bi nam prišel zelo prav na zadnjih tekmah rednega dela."

Brodnik: Mladi igralci niso vajeni takega vzdušja

Andrej Brodnik nam je v pogovorih večkrat zatrdil, da bo kmalu prišla tudi zmaga na derbiju. Poudarjal je, da so zelo blizu le poklopiti se morajo določene stvari in tudi dnevna forma Kristana.

"Res smo potrebovali hiter zadetek. To je bila prava popotnica za nadaljevanje tekme. Na prejšnjih derbijih smo dobro igrali, a nismo zadeli. To so zelo pomembne tri točke. Igra ni bila na najvišjem nivoju. V nekaterih elementih igre nismo bili pravi. Imeli smo velike težave v končnici tekme in kakšen starejši trener bi bil še precej bolj nezadovoljen. Premagali smo zelo dobrega tekmeca in si dokazali, da lahko gledamo pozitivno v nadaljevanje Alpske lige," je pojasnil trener Ljubljančanov.

"Že dolgo časa ni bilo na Jesenicah tako veliko gledalcev. Za polovico našega moštva je bilo to veliko breme, velika utež okoli vratu. Mladi igralci tega niso vajeni. Starejši hokejisti so jim povedali, kakšni so bili včasih derbiji, ko je bila Podmežakla polna. Tudi to smo doživeli in prepričan sem, da nam bo lažje v nadaljevanju Alpske lige," je optimističen Brodnik.

Glavič: Včasih tudi precej boljša ekipa ne zmaga

Jeseničani so znova dokazali, da so drsalno precej boljši. V obrambni tretjini se tokrat niso izkazali, nekajkrat so pustili preveč prostora. Pred vrati Olimpije so bili neučinkoviti, streli so bili nenatančni, včasih pa je bila tudi kakšna podaja odvečna.

"Tudi tokrat smo bili boljša ekipa. Vrata v hokeju so zelo majhna, to ni nogometni gol in včasih se lahko zgodi, da precej boljša ekipa ne zmaga. To se je tokrat zgodilo. Zelo težko je dobiti vse derbije. Zmanjkal nam je en natančen strel med tekmo. Vsak poraz na derbiju peče, a še bolj bi pekel, če bi bili nemočni. Če bi nas Olimpija nadigrala, bi zelo bolelo," je poudaril trener Gaber Glavič.

Tavželj: Skoraj bi se zgodil čudež

"Skoraj bi se zgodil čudež na koncu tekme. Ko smo dali prvi gol, je Olimpija močno padla. Mislim, da so se kar malce ustrašili. Če bi uspeli zadeti že prej, bi bil potek tekme popolnoma drugačen," je dodal kapetan železarjev Andrej Tavželj.

V soboto naslednji derbi v Tivoliju

Po koncu rednega dela imajo prve štiri ekipe prednost domačega ledu v četrtfinalu, prve tri pa si lahko tudi izberejo tekmeca in zadnja dva meseca bosta še zelo napeta. Naporen ritem tekem se nadaljuje tudi v naslednjem tednu. Obe ekipi gostujeta v Salzburgu, precej lažje delo jih zelo verjetno čaka proti zadnjeuvrščenim Celovčanom. V soboto je na sporedu nov derbi v Tivoliju, kjer so letos obakrat slavili Jeseničani (2:3 in 0:3).

A. G.