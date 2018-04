Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andras Benk in soigralci so popravili vtis po grenkem porazu proti Sloveniji. Foto: EPA VIDEO Magovac blestel proti Mad... Dodaj v

Madžari po minimalni zmagi še upajo na preboj med elito

V petek ob 16.00 risi proti Kazahstanu

26. april 2018 ob 21:44

Budimpešta - MMC RTV SLO

Hokejisti Madžarske so na prvi tekmi 4. kroga svetovnega prvenstva divizije I v Budimpešti premagali Poljsko s 3:2. Na preostalih petih tekmah so možni še številni scenariji.

Preostali tekmi tega kroga bosta v petek, ob 16.00 bosta najprej igrali Slovenija in Kazahstan, ob 19.30 pa še Velika Britanija in Italija.

Madžari so na domačem prvenstvu doživeli že dva poraza. Kazahstan je bil boljši s 3:0, Sloveniji pa v sredo s 4:1. Zdaj imajo Madžari devet točk in igrajo v soboto na zadnji tekmi prvenstva proti Veliki Britaniji. Z zmago bi se lahko celo prebili na eno izmed prvih dveh mest, ki vodijo med eltio, če bi na preostalih tekmah prišlo do ugodnega razpleta za njih.

Za hitro veselje med domačimi privrženci je že v drugi minuti poskrbel Balazs Sebök ob prednosti igralca več, v deseti je vodstvo povišal Andras Benk. V drugi tretjini so se Poljaki presenetljivo pobrali. Filip Komorski je znižal, nato pa je po sijajnem prodoru izenačil Aron Chmielewski v 33. minuti. V zadnji tretjini pa je nato padel samo en zadetek, madžarski junak je postal Janos Hari po pol minute igre.

4. krog:

POLJSKA - MADŽARSKA

2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Komorski 26., Chmielewski 33.; Sebök 2., Benk 10., Hari 41.



Petek ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA

5. krog, sobota ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA

Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: * x KAZAHSTAN 3 2 0 0 1 6 ITALIJA 3 2 0 0 1 6 VELIKA BRITANIJA 3 2 0 0 1 6 MADŽARSKA 4 2 0 0 2 6 SLOVENIJA 3 1 0 0 2 3 POLJSKA 4 1 0 0 3 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

