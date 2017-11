Maribor še sanja o idealnem scenariju

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Damjan Bohar je še vedno edini strelec Maribora v letošnji sezoni Lige prvakov. Zadel je na uvodni tekmi proti Spartaku. Sorodne novice Vrhunska predstava Maribora in točka po golu Boharja Dodaj v

20. november 2017 ob 15:14

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so zjutraj odpotovali v Moskvo, kjer jih v torek ob 18. uri čaka obračun 5. kroga v Ligi prvakov. Septembra so se vijoličasti s Spartakom razšli z neodločenim izidom 1:1.

V mariborskem taboru so kljub štirim točkam zaostanka za tretjeuvrščenimi Rusi optimistični. Morebitna zmaga proti Spartaku in poraz Seville proti Liverpoolu jih namreč ohranja med živimi, a se slovenska zasedba vseeno zaveda zelo težke naloge. Šteje le zmaga, tako da bo vodilo v Rusiji napadalna iga, vendar pa bo po besedah trenerja Darka Milaniča potrebno zelo paziti na obrambo. Spartak je spremenil igro, igra zelo napadalno, dela pritisk in je s svojo hitrostjo nenehno v igri naprej.

"Pričakovanja so, kako naj rečem, intenzivna, ker je tekma izredno pomembna, tako za nas kot za nasprotnika. Pričakujem super tekmo. Še zmeraj je uresničljiv ta cilj, ki smo si ga zadali na začetku tekmovanja. Res je, da bi moral biti razplet idealen, a imamo priložnost in bomo to skušali pokazati na igrišču. Spartak je učinkovit, igra dobro, v zadnjem času se je postavil malce drugače in njihovi napadalci so izredni, kar smo videli tudi v Ljudskem vrtu," je pred potjo v rusko prestolnico dejal Milanič.

"Prva tekma je bila enkratna, nasprotniku smo se postavili po robu, bili blizu tudi drugemu zadetku, napad je bil zelo dober, Spartak kot ekipa dovoli več igrati kot Liverpool in Sevilla. Mi ne bomo smeli pustiti možnosti za protinapade, saj so zelo hitri, a nekaj možnosti je. Tudi zmaga proti Olimpiji, način kako smo igrali in tista prva tekma v Ligi prvakov, ko smo šli na vsako žogo, to nam bo zelo pomagalo v torek," je dejal Milanič.

Nizozemec Quincy Promes in Brazilec Luiz Adriano bosta bržkone tista, na katera bo najbolj treba paziti pred golom Jasmina Handanovića. "Njihova ekipa je sestavljena tako, da ima ta del spredaj, to je karakteristika močnejših ruskih ekip, da imajo spredaj to 'klaso', ki dosega veliko golov. Zelo so navdahnjeni, mi pa moramo biti pozorni, saj znajo biti nevarni iz hitrih prehodov. Predvsem bo potrebno podvajati obrambo na ključnih igralcih nasprotnika," je še povedal Milanič.

Mariborska obramba bo imela veliko dela, tudi zato, ker manjka poškodovani Aleksander Rajčević. "Po Liverpoolu smo imeli veliko pomembnih tekem, ukvarjali smo se z domačimi tekmami, Rajčevića ni, tretjega štoperja ni ... Poskusili bomo z Blažem Vrhovcem, ki bo moral pomagati branilcem. Treba bo prevzemati njihove napadalce in zapirati prostor. Treba bo igrati, v Ljudskem vrtu so nam pustili igrati, v isti sapi pa bo treba paziti kaj in kako zadaj," je še dejal Milanič.

Liga prvakov, 5. krog, skupina E

Torek ob 18.00:

SPARTAK MOSKVA - MARIBOR



Ob 20.45:

SEVILLA - LIVERPOOL

Lestvica: LIVERPOOL 4 2 2 0 13:3 8 SEVILLA 4 2 1 1 8:8 7 SPARTAK MOSKVA 4 1 2 1 8:5 5 MARIBOR 4 0 1 3 1:14 1

R. K.