Marquez kljub kazni do zanesljive zmage v Austinu

Drugi Maverick Vinales

22. april 2018 ob 22:02

Austin - MMC RTV SLO

Prave konkurence Marquez ni imel, vodil je praktično od štarta do cilja. Še največ težav je imel v kvalifikacijah, v katerih je bil najhitrejši, a so ga sodniki zaradi oviranja tekmeca kaznovali. Tako je moral startati s četrtega mesta, kar pa mu ni predstavljalo večje težave, saj se je s svojo hondo hitro in brez pretresov prebil tja, kamor si je želel.

Drugo mesto je v dokaj dolgočasni dirki zasedel njegov rojak in voznik Yamahe Maverick Vinales, ki je startal z najboljšega položaja, tretji pa je bil Italijan Andrea Iannone (Suzuki).

S štartne črte je sicer najhitreje potegnil Iannone, ki pa se je hitro znašel za Marquezom, do konca dirke pa je izgubil še eno mesto, prehitel ga je Vinales. Vinalesov moštveni kolega Valentino Rossi je trdno držal četrto mesto, Francoz Johann Zarco pa peto.

"Moja taktika je bila povsem jasna. Danes nisem imel samozavesti za kakšne dvoboje na stezi, zato sem si na začetku želel priti v vodstvo in večati prednost. To mi je popolnoma uspelo, nisem imel nikakršnih težav. Tudi žvižgi gledalcev me ne motijo, res je glasno, toda vse to je le zabava," je bil zadovoljen Marquez, ki je na tem dirkališču še nepremagan.

Do zdaj vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Britanec Cal Crutchlow je po padcu ostal brez novih točk, tako da je moral vodstvo predati Andrei Doviziosu (Ducati), ki ima točko prednosti pred Marquezom.