Martin Čater pred superveleslalomskim kraljem sezone

Jansrud tekmo pred koncem že dobitnik malega globusa

26. februar 2017 ob 11:47,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 12:58

Kvitfjell - MMC RTV SLO

Martin Čater je na superveleslalomu za svetovni pokal v Kvitfjellu presenetil s 6. mestom. Za zmagovalcem Petrom Fillom je zaostal 44 stotink.

24-letni Čater je izkoristil dobre razmere in vodilnega Filla močno prestrašil, ko je imel pri vmesnem času (po minuti smučanja) le 15 stotink zaostanka (4. čas). V naslednjem odseku je izgubil preveč, da bi lahko kandidiral za zmagovalni oder. Šesto mesto je Čaterjev največji uspeh v svetovnem pokalu (v superveleslalomu je bil do danes najboljši 18.), ki mu prinaša tudi nastop na finalni tekmi v Aspnu.

Kline smučal v slabši vidljivosti

Boštjan Kline, ki je v petek v Kvitfjellu zmagal na smuku, v soboto pa je bil sedmi, je bil tako nepričakovano v senci reprezentančnega kolega, čeprav je spet smučal zelo dobro. Tekmo je končal na osmem mestu, pri čemer je imel nekaj smole, saj so imele prve številke (Kline je štartal drugi) slabšo vidljivost. Sonce je namreč posijalo šele ob nastopu Kjetila Jansruda (številka devet), ki se s sedmim mestom že veseli osvojitve malega kristalnega globusa.

Naslednja postaja: Kranjska Gora

Za 34-letnega Filla je to tretja zmaga v karieri na tekmah svetovnega pokala, prva superveleslalomska. Drugo mesto je na predzadnjem superveleslalomu sezone osvojil Hannes Reichelt (za Fillom je zaostal desetinko), tretji pa je bil svetovni prvak Erik Guay. Od Slovencev je točke osvojil še Klemen Kosi za 28. mesto. Rok Perko je odstopil. Smučarska karavana se bo počasi preselila v Kranjsko Goro, kjer bo 4. in 5. marca Pokal Vitranc.

Izidi superveleslaloma: 1. P. FILL ITA 1:32,83 2. H. REICHELT AVT +0,10 3. E. GUAY KAN 0,23 4. A.-A. KILDE NOR 0,36 5. B. FEUZ ŠVI 0,37 6. M. ČATER SLO 0,44 7. K. JANSRUD NOR 0,48 8. B. KLINE SLO 0,75 9. M. CAVIEZEL ŠVI 0,76 10. M. OSBORNE PARADIS KAN 0,81 11. C. WALDER AVT 0,83 12. M. MAYER AVT 0,91 13. M. MUZATON FRA 0,93 14. A. SANDER NEM 0,94 15. M. FRANZ AVT 0,97 ... 28. K. KOSI SLO 1,53 Svetovni pokal skupno (30/36): 1. M. HIRSCHER AVT 1.275 2. K. JANSRUD NOR 871 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 843 . A. PINTURAULT FRA 843 5. P. FILL ITA 577 6. A. A. KILDE NOR 570 7. F. NEUREUTHER NEM 525 8. M. MOELGG ITA 477 9. D. PARIS ITA 473 10. H. REICHELT AVT 456 ... 16. B. KLINE SLO 352 49. Ž. KRANJEC SLO 147 60. M. ČATER SLO 104 95. Š. HADALIN SLO 47 97. K. KOSI SLO 40 149. T. DEBELAK SLO 5 Superveleslalom (5/6): 1. K. JANSRUD NOR 365 2. A. A. KILDE NOR 239 3. H. REICHELT AVT 203 4. D. PARIS ITA 197 5. P. FILL ITA 190 6. M. MAYER AVT 189 7. B. FEUZ ŠVI 187 8. E. GUAY KAN 175 9. M. FRANZ AVT 168 10. B. KLINE SLO 122 ... 23. M. ČATER SLO 50 53. K. KOSI SLO 3

T. O.