Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 27 glasov Ocenite to novico! Mateja Svet bo avgusta dopolnila 50 let. Foto: MMC RTV SLO Ne znajdem se najbolje pred mikrofoni in kamerami. Postane mi malo neprijetno. To je verjetno ena stvar, zakaj se za javne nastope v zadnjih letih nisem pogosto odločala. Druga se mi zdi ta, da me želijo ljudje spraševati o smučanju. Meni se pa zdi, da sem o smučanju povedala že vse. Zdaj se pa tako in tako nič več ne spomnim. Pred 30 leti je na olimpijskih igrah v Calgaryju osvojila srebro v slalomu, njeno zbirko na svetovnih prvenstvih v Crans Montani (1987) in Vailu (1989) pa sestavljajo ena zlata, ena srebrna in tri bronaste kolajne. Foto: MMC RTV SLO Ko je Rok (Petrovič) umrl, sem bolj ali manj izgubila smisel. Saj živiš, a nič ni več tako vredno, nič te ne zadovolji več tako zelo. Takrat sem se odločila, da bom nekaj naredila, ker v tako življenje nisem privolila. Mislim, da sem se nekako izkopala iz tega ven, se soočila s stvarmi, ki so bolele, in si postavila življenje nazaj na prave tirnice. Svetova je pred olimpijskimi igrami v Torinu leta 2006 takole gostovala v spletni klepetalnici MMC-ja. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Tina Maze: Fotografija Lindsey Vonn je še vedno na hladilniku Mateja Svet še ni spoznala Tine Maze

Mateja Svet: Želijo si, naj pojasnim, a to težko dam. Ker tega ni več.

Smrt Roka Petroviča jo je zelo zaznamovala

21. februar 2018 ob 22:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zakaj si nehala, Mateja? Ali obstaja en jasen stavek? "Eden ne. Ker je toliko razlogov. Zdaj razglabljati o tem in pogrevati nekatere stvari ... Nima smisla. Zame je razrešeno. Je preteklost, nima več vpliva na mojo sedanjost."

To je v oddaji Od blizu, v kateri jo je gostila Vesna Milek, povedala Mateja Svet, pred Tino Maze najuspešnejša slovenska alpska smučarka, ki je leta 1990 pri 21 letih nenadoma končala uspešno kariero. Na vrhuncu moči, po olimpijski kolajni in petih medaljah na svetovnih prvenstvih. "Nekateri si želijo, naj pojasnim, a jaz to težko dam. Ker tega ni več. Neki dan za mizo doma sem rekla, da ne bom več smučala. Nihče me ni resno vzel. Oče je bil malo prizadet verjetno, rekel pa mi ni nikoli nič," je dejala.

Namigovalo se je, da je morda kariero sklenila tudi zaradi sporov s proizvajalci smuči. "Takrat sem imela Elanove smuči, a ni bilo nič vezano na material. Mislim, da sem imela dober material. Takratni direktor Elana je bil pripravljen se pogovarjati in slišati, bil je razumen človek in smo se vse dogovorili. Vse je bilo v redu. Vmes ko sem imela težave s smučarskimi čevlji, so mi tudi šli na roko in mi omogočili, da lahko obdržim čevlje San Marco. Čeprav so nekateri po vsej sili želeli, da bi bila v drugih smučarskih čevljih, ki mi sploh niso ustrezali." Ker bi to nekomu prineslo denar? "Verjetno, saj se nisem s tem ukvarjala. Bila sem tako mlada, kaj pa vem, kaj vse se je zraven dogajalo. Saj nisem razumela, videla oziroma prepoznala. Pojma nisem imela."

Slej ko prej slovo od optimalnih voženj in zavojev

Slovo je bilo tudi zanjo kot za večino vrhunskih športnikov težko. "Smučanje sem imela tako rada, da sem še zvečer, ko sem se ulegla, še kar smučala. V glavi sem si vrtela zavoje, hitrosti, proge ... To je bil ves moj svet. To sem živela. Tudi ko sem vozila avtomobil, sem v glavi smučala. Ni se najlažje posloviti od tega, kar rad delaš. Je pa pri vrhunskem športu tako, da to ni nikoli to, kar lahko vlečeš zelo dolgo. Slej ko prej se moraš od optimalnih voženj in zavojev posloviti. Ker tega ni več mogoče narediti. In to mogoče iščeš kje drugje."

Po koncu kariere se je zelo zbližala z Rokom Petrovičem, s katerim sta bila res dobra prijatelja. Z njim je sicer sodelovala tudi že prej. "Nisem prakticirala ne joge ne meditacije, s katerima se je ukvarjal, mi je pa Rok res zelo pomagal pri tehniki, posebej pri slalomu. Opazoval me je in svetoval, kaj delam narobe, kako naj popravim stvari. Njegova smrt (leta 1993, op. a.) me je zelo zaznamovala, ker sem imela v precej kratkem obdobju več izgub. Rok je bil še ena izmed teh izgubljenih oseb, ki sem jih imela res rada. Bilo je obdobje, ki je bilo zame zelo težko, pokrivalo se je tudi s temi izgubami. Preprosto sem se za nekaj časa zelo izgubila, sebe, življenje, v čem je sploh smisel. Tudi ko je Rok umrl, sem bolj ali manj izgubila smisel. Saj živiš, a nič ni več tako vredno, nič te ne zadovolji več tako zelo. Takrat sem se odločila, da bom nekaj naredila, ker v tako življenje nisem privolila. Mislim, da sem se nekako izkopala iz tega ven, se soočila s stvarmi, ki so bolele, in si postavila življenje nazaj na prave tirnice. Preprosto se nisem sprijaznila s tem, kako živim, in se odločila, da je treba nekaj korenito spremeniti. Ugotovila sem, kaj pravzaprav želim in kje sebe vidim."

Navdih so ji hči, narava, gore in tek na smučeh

Nikoli ni gojila nobenih zamer in želje po maščevanju, za kratko je vstopila tudi v politiko, a se je ta epizoda hitro končala. Premik v njenem življenju je bilo gotovo rojstvo hčere: "Ona je ena izmed mojih navdihov, iz katerih črpam." Veliko ji pomenijo tudi narava in gore: "Z naravo imam poseben odnos. Pozdravita me njena lepota in to, kar dobim od nje. Ko doživim svojo majhnost, nepomembnost in začutim ponižnost pred tem, kar ona ima in kar je."

Ukvarja se s tekom na smučeh, rada prebere tudi kakšno biografijo oziroma resnično zgodbo. Še vedno kaj napiše v svoj dnevnik, ne bo pa napisala knjige, čeprav je bila nekaj časa tudi novinarka pri Stopu: "Sebe nikoli nisem videla kot novinarko, mislim, da mi pisanje ni šlo najbolje od rok. Ne morem reči, da je bilo kakšen presežek ali solidno."

Psihodramska terapevtka

Za javne nastope se v zadnjih letih ni pogosto odločala. Za gostovanje v oddaji Od blizu se je odločila, ker je Vesno Milek poznala že prej, dokončno pa jo je za nastop v oddaji prepričala mama: "Ne znajdem se najbolje pred mikrofoni in kamerami. Postane mi malo neprijetno. To je verjetno ena stvar. Druga se mi zdi ta, da me želijo ljudje spraševati o smučanju. Meni se pa zdi, da sem o smučanju povedala že vse. Zdaj se pa tako in tako nič več ne spomnim."

Izobrazila se je tudi za psihodramsko terapevtko. Več o tem izveste v zadnjem delu oddaje, ki si jo lahko v celoti ogledate v videu pod novico. V studiu se ji je pridružil Vladimir Milošević. Sama je že med kariero delala s psihoanalitikom. "Lahko smo delali s psihiatrom oziroma psihoanalitikom iz Kranja. Večinoma je šlo za avtogeni trening, midva pa sva šla še malo naprej, z mano je v nekaterih stvareh na neki način delal precej psihoanalitično."

V čast ji je, da je pomagala Mazejevi

Pred leti je napisala tudi pomembno pismo Tini Maze, ki je Črnjanki veliko pomenilo. Njene izkušnje so Mazejevi pomagale, ko je bilo najtežje, da je zbrala moč in šla naprej: "S Tino je bilo malo več tega dopisovanja, tudi po elektronski pošti. Nikoli ne bi pričakovala, da bi moje pisanje lahko imelo tak učinek nanjo. Zdi se mi nenavadno. Če sem kakor koli pripomogla k temu - vsaj zrnce -, da ni odnehala in nadaljevala svojo diamantno pot, potem je meni to v čast."

Kakšen človek je? "Nikoli nisem zares zadovoljna s tem, kar naredim. Nikoli ni dovolj dobro - tisto, kar je meni pomembno. Precej sem zahtevna, hitro pa me tudi razjezijo kakšne stvari."



VIDEO Mateja Svet

M. R.