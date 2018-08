Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi, ki je bil prepričljivo najboljši strelec lanske sezone La lige s 34 goli, je sezono odprl z izvrstno predstavo in dvema zadetkoma. Foto: www.alesfevzer.com Pri drugem golu Barce sta kombinirala Brazilca Philippe Coutinho, ki je zaključil akcijo, in Arthur Melo, ki jo je začel. Foto: www.alesfevzer.com Takole je Messi iznajdljivo poslal žogo pod živim zidom in presenetil razpoloženega Fernanda Pacheca. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Messi blestel ob uvodni zmagi – dvakrat v polno, dvakrat pa v okvir vrat

19. avgust 2018 ob 00:34

Nogometaši Barcelone so uspešno začeli obrambo naslova državnega prvaka. Na krilih razigranega Lionela Messija so s 3:0 odpravili Deportivo Alaves.

Baski so zadnji, ki so v La ligi na Camp Nouu ugnali Barco. Čeprav so tudi tokrat Katalonci, ki so v zadnjih desetih letih sedemkrat postali španski prvaki, zapravili številne priložnosti, pa novega presenečenja niso dopustili. Najzaslužnejši za uspeh je bil novopečeni kapetan blaugrane Messi, ki je dosegel dva gola, dvakrat tudi zatresel okvir vrat, med strelce pa se je vpisal še Philippe Coutinho. Alaves je sprožil le tri strele, nobenega v okvir, Barca, ki je tako desetič zapored Primero Division začela z zmago, pa kar 25, od tega devet na vrata.

V uvodnih minutah je Messi z desne strani s slabšo desno nogo z volejem meril nekoliko mimo vratnice, nato pa se je Barcelona kar nekaj časa mučila. Prave ideje v napadu ni bilo, Katalonci pa so le krožili okoli strnjene gostujoče obrambe. Po dobre pol ure igre si je nekaj napak privoščila tudi zadnja vrsta kluba iz Vitorie in priložnosti ter nevarni poskusi gostiteljev so si sledili.

Messi dosegel 6.000. Barcin gol v La ligi

Najprej je Messi z zanj praktično idealnega položaja s prostega strela zavrtinčil žogo prek živega zidu, toda veselje mu je preprečila prečka. V naslednjem napadu je argentinski virtuoz lepo podal v prostor Ousmanu Dembeleju, ki pa je preslabo streljal in sicer zelo razpoloženi Fernando Pacheco je žogo odbil. Francoski mladenič je pred koncem polčasa po dvojni podaji z Jordijem Albo meril mimo vratnice, levi bočni branilec pa je pred tem lepo podal Luisu Suarezu, ki pa je poskusil z lobom, a slabo zadel žogo.

V že drugi minuti nadaljevanja je Messi uspešno preigraval, nato pa je Dembele v prostor podal Jordiju Albi, ki se je na levi strani znašel iz oči v oči s Pachecom, a je gostujoči vratar dobro pokril kot in ubranil strel. V 64. minuti je Barca le povedla. Messi je imel na voljo nov poskus s prostega strela. Tokrat je bila žoga bližje kazenskemu prostoru in z 20 metrov jo je kapetan Barce po tleh pod živim zidom poslal v mrežo. To je bil 6.000 zadetek katalonskega ponosa v La ligi. Zanimivo, Messi je zabil tudi 5.000.

Coutinho in znova Messi za končnih 3:0

Sledile so številne priložnosti in že v 66. minuti je Messi, ko mu je po podaji Suareza sicer najprej spodrsnilo, a se je ujel, iznajdljivo streljal, toda tokrat zadel vratnico. V 73. minuti Suarez ni izkoristil darila Martina Aguirregabirie. Urugvajec je bil sam pred gostujočim vratarjem, ki je bil znova na mestu. V 82. minuti se je v podobnem položaju kot Jordi Alba, le da je zdaj podal Messi, znašel Coutinho, a je dvoboj prav tako dobil Pacheco. Brazilec se je odkupil že v naslednjem napadu, ko je potegnil z leve strani, preigraval v kazenskem prostoru, nato pa močno ustrelil za 2:0.

Tik pred koncem je Pacheco ubranil še en nevaren strel Messija, ki pa ga je premagal še v 92. minuti. Suarez je poslal predložek v kazenski prostor. Argentinec je v skoku ob Rubenu Duarteju s prsmi sprejel žogo, nato zdržal v duelu z Guillermom Maripanom in jo po tleh poslal za hrbet Pacheca.

1. krog:

BARCELONA - ALAVES 3:0 (0:0)

Messi 64., 92., Coutinho 83.

Barcelona: ter Stegen, Semedo (46./Coutinho), Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets (85./Vidal), Sergi Roberto, Rakitić, Messi, Dembele (77./Arthur), Suarez.

Alaves: Pacheco, Aguirregabiria, Laguardia, Maripan, Duarte, Torres (68./Baston), Ibai Gomez, Wakaso, Manu Garcia, Jony (68./Marin), Sobrino (71./Burgui).

Sodnik: Jose Sanchez

CELTA VIGO - ESPANYOL 1:1 (0:1)

Lopez 52./ag; Hermoso 45.



VILLARREAL - REAL SOCIEDAD 1:2 (1:1)

Moreno 16.; Willian Jose 40., Juanmi 71.

GIRONA - VALLADOLID 0:0

BETIS - LEVANTE 0:3 (0:1)

Roger 37., Morales 54., 95.

Nedelja ob 18.15:

EIBAR - HUESCA



Ob 20.15:

RAYO VALLECANO - SEVILLA



Ob 22.15:

REAL MADRID - GETAFE



Ponedeljek ob 20.00:

VALENCIA - ATLETICO MADRID



Ob 22.00:

ATHLETIC BILBAO - LEGANES

Tilen Jamnik