Svindal suvereno do 35. zmage v svetovnem pokalu

Nastopajo štirje Slovenci

19. januar 2018 ob 12:53,

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 14:11

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Aksel Lund Svindal je v Kitzbühelu še tretjič dobil superveleslalom za svetovni pokal. Dvojno norveško zmago je z drugim mestom dopolnil Kjetil Jansrud (+0,50).

Norveški veteran je odlično opravil predvsem s spodnjim delom proge, kjer si je prednost nabiral iz zavoja v zavoj. Zanj je to že 35. zmaga v svetovnem pokalu.

Veliko manjše razlike so bile v boju za 2. mesto, saj je drugega Kjetila Jansruda, tretjega Matthiasa Mayerja in četrtega Hannesa Reichelta ločilo vsega sedem stotink sekunde.

Najboljši Slovenec je Boštjan Kline, ki bo 28 nastopih zaseda 18. mesto, Martin Čater je 21.

V soboto ob 11.30 se bo v Kitzbühelu začel najprestižnejši smuk v svetovnem pokalu. V nedeljo bo na tem prizorišču še slalom.

Trenutno: 1. A.-L. SVINDAL NOR 1:30,72 2. K. JANSRUD NOR +0,50 3. M. MAYER AVT 0,56 4. H. REICHELT AVT 0,57 5. A. THEAUX FRA 0,70 6. B. FEUZ ŠVI 0,83 7. P. FILL ITA 0,92 8. A. SANDER NEM 1,13 9. V. KRIECHMAYR AVT 1,29 10. C. INNERHOFER ITA 1,50 ... 17. B. KLINE SLO 1,73 20. M. ČATER SLO 2,27 ------------- na štartu: -------------- 32 K. KOSI SLO 48 T. DEBELAK SLO

R. K.