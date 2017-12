Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Jose Mourinho je nogometašem in osebju Manchester Cityja zabrusil, naj zmago proslavljajo spoštljivo, vendar njegove besede niso naletele na razumevanje. Foto: Reuters Sorodne novice City po zmagi na Old Traffordu beži že na +11 Dodaj v

Mourinho sprožil incident v tunelu Old Trafforda

Najkrajšo potegnil pomočnik Guardiole

11. december 2017 ob 10:00

Manchester - MMC RTV SLO

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho po porazu na mestnem derbiju proti Cityju (1:2) ni zdržal. Njegove jezne besede pred Cityjevo slačilnico, ki je glasno slavila zmago, naj utišajo glasbo, so sprožile prerivanje kakih 20 ljudi. Tekla je tudi kri.

Mourinho se je pred slačilnico Manchester Cityja zapletel v besedni spopad z brazilskim vratarjem Edersonom. Kletvice v portugalščini z obeh strani so zvabile na plano nogometaše in osebje iz obeh taborov. Prišlo je do prerivanja, ki ga je ena izmed prič opisala kot gostilniški pretep, poroča Guardian. V eni izmed glavnih vlog je bil napadalec Uniteda Romel Lukaku.

Mourinha naj bi polili z mlekom, proti njemu naj bi poletela plastenka z vodo. V obmetavanju s plastenkami in kriljenju z rokami je najkrajšo potegnil pomočnik trenerja Cityja Pepa Guardiole Mikel Arteta, ki se je znašel med dvema ognjema in je prizorišče zapustil z okrvavljenim obrazom.

Okoli 20 ljudi so morali v tunelu stadiona Old Trafford ločevati policija in varnostniki.

Ko se je vse pomirilo, je Mourinho odšel v sodniško sobo in protestiral pri sodniku Michaelu Oliverju, ker ni dosodil enajstmetrovke po domnevnem prekršku nad Andrejem Herrero. Mourinho se je nato pojavil pred kamerami, vendar incidenta ni omenil niti z besedico.

R. K.