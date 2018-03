Na preizkusu v Planici poleteli 222 metrov

Kvalifikacije v četrtek ob 11.00

21. marec 2018 ob 11:30

Planica - MMC RTV SLO

V vetrovni Planici so uspešno opravili preizkus letalnice, na kateri bodo v četrtek kvalifikacije za petkovo popoldansko tekmo smučarjev skakalcev. Najdaljša sta bila Blaž Pavlič in Jan Kus z 222 metri.

Prek 200 metrov so skočili še Rok Tarman (213 m), Andraž Pograjc (212 m) in Rok Juvančič (205 m). Skupaj so opravili 35 poletov. Prvi se je po letalnici spustil Aljaž Vodan, ki je pristal pri 162 metrih.

Ob koncu je bila serija zaradi vetra nekajkrat prekinjena, precej tekmovalcev pa je povedalo, da so po prehodu iz odskočne mize že v prvem delu po preletu hrbtišča začutili močan sunek vetra od strani. Razen dveh tujcev so nastopili zgolj slovenski skakalci

Slovenska reprezentanca se je zjutraj iz Ljubljane podala z vlakom, kjer je bila novinarska konferenca, do Jesenic, nato pa z avtobusom v Planico

V četrtek se bo program začel ob 9. uri z uradnima treningoma. Kvalifikacije bodo ob 11.00 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Četrtek:

09.00: Uradni trening

10.00: Uradni trening

11.00: Kvalifikacije

19.30: Otvoritvena slovesnost v Ratečah

Petek:

14.00: Poskusna serija

15.00: Prva serija

sledi Finalna serija

Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

R. K.