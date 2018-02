Na vrhu Leyhe in Johansson; Zajc in Semenič četrta

V petek ob 13.30 kvalifikacije, v soboto ob isti uri tekma

14. februar 2018 ob 15:58

Pjongčang - MMC RTV SLO

Nemec Stephan Leyhe in Norvežan Robert Johansson sta bila najboljša na prvem treningu smučarjev skakalcev pred sobotno tekmo na veliki skakalnici na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Skakalci so v sredo opravili tri skoke za trening. V prvem je bil najboljši Nemec Stephan Leyhe (130,5 m), ki je bil pred Poljakom Kamilom Stochom (131,0 m) in Norvežanom Robertom Johanssonom (129,5 m).

Od Slovencev je bil na četrtem mestu najvišje uvrščen Timi Zajc (132,5 m), sledijo pa mu 11. Anže Semenič (128,0 m), 17. Peter Prevc (121,0 m), 26. Jernej Damjan (119,5 m) in 33. Tilen Bartol (115,5 m).

Johansson pred Forfangom in Stochom

Druga serija je pripadla Johanssonu, ki se je uvrstil pred rojakom Johannom Andrejem Forfangom (133,5 m) in Poljakom Kamilom Stochom (134,0 m). Tokrat je bil od Slovencev najboljši, to je 13., Bartol (128,0 m), 15. je bil Prevc (125,5 m), 20. Semenič (125,5 m), 29. Damjan (119,0 m) in 31. Zajc (119,0 m).

Tudi na tretjem treningu je bil najdaljši Johansson (134,0 m) pred Forfangom (131,5 m) in Stochom (130,0 m). Semenič je bil četrti (134,5 m), 6. Bartol (136,5 m), 13. Zajc (130,5 m), 19. Prevc (128,0 m) in 24. Damjan (121,0 m).

Kvalifikacije bodo v petek ob 13.30, tekma pa ob isti uri v soboto. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

VIDEO Skakalci že preizkusili veliko skakalnico

A. V.