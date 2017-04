Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je z zmago v Monte Carlu podrl rekorde. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadal v kneževini zmlel Ramosa in podrl številne rekorde

Majorčan do 50. turnirske zmage na pesku

23. april 2017 ob 16:43

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je brez večjih težav dobil finale mastersa v Monte Carlu. S 6:1 in 6:3 je odpravil Alberta Ramosa-Vinolasa in desetič v karieri slavil v kneževini.

S tem je postal prvi tenisač v zgodovini, ki je desetič osvojil isti ATP-turnir. To je bil za izjemnega Španca sicer tudi 50. osvojeni turnir na pesku (70. v karieri), kar do danes ni uspelo še nikomur. Do končnega slavja v Monte Carlu si je Majorčan delil rekord 49 turnirskih zmag na pesku z Argentincem Guillermom Vilasom.

Za zmago v prvem nizu potreboval pol ure

Četrti nosilec Nadal je že zelo hitro začel vršiti pritisk na nasprotnika, 15. nosilca. V drugi igri si je sicer priigral tri priložnosti za odvzem začetnega udarca, a jih ni izkoristil. Uspešnejši je bil v četrti igri, ko je izkoristil drugo od treh in povedel s 3:1. Vajo je ponovil v šesti igri, ko je Ramos-Vinolas žogico s forhendom poslal v mrežo in padel v zaostanek s 5:1. 14-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je prvi niz, ki je trajal le 30 minut, zaključil z asom (6:1).

Izkoristil tretjo zaključno žogico

V drugem nizu je Ramos nekoliko popravil svojo igro, dobil je uvodni igri na svoj servis, tretjo je nato vendarle izgubil, potem ko s predolgim bekhendom ni uspel ubraniti še druge priložnosti za brejk nasprotnika. V deveti igri si je Nadal priigral tri zaključne žogice, Ramos je uspel dve ubraniti, pri tretji pa je z dvojno napako poskrbel za veliko slavje Majorčana, ki je tako dobil še njun tretji medsebojni obračun in 29. masters. Nadal sicer še nikoli ni izgubil finala ATP-turnirja proti rojaku.

MONTE CARLO

(4.301.125 evrov, pesek)



Finale:

NADAL (ŠPA/4) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/15)

6:1, 6:3

Mitja Lisjak